Rijeka odgodila još jednu utakmicu, ovoga puta u HNL-u

Nogometaši Rijeke u ponedjeljak su odgodili utakmicu Kupa protiv Maksimira zato što se kosi s terminom kojeg je hrvatski prvak dobio u Vatikanu od pape Lava XIV. Samo dan poslije, Riječani su objavili kako odgađaju još jednu utakmicu, točnije okršaj sedmog kola HNL-a protiv Vukovara.

Utakmica je prvotno bila zakazana za petak, 19. rujna, ali će se odigrati u ponedjeljak, 22. rujna. Doduše, odgodu utakmice tražio je Vukovar, a održat će se u Vinkovcima od 18 sati.

- Prije dva mjeseca dogovorili smo da Rijeka bude prvi hrvatski klub koji će posjetiti novog papu. Nije jednostavno doći do njega, uspjeli smo preko poznanstava, najviše je pomogao Zlatko Dalić. Tada nismo znali raspored Kupa, a kad dobiješ termin iz Vatikana, ne možeš puno birati. Pogodilo se da je taj dan kad smo trebali igrati s Maksimirom. Znali smo da policija tamo ne može osigurati utakmicu, specifično je to igralište i zbog dolaska naših navijača molili su nas da potražimo drugi način. Pa smo im izašli u susret i igrat će se u Rijeci, u drugom terminu - objasnio je sportski direktor Rijeke, Darko Raić-Sudar.