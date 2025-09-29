Obavijesti

Sport

Komentari 1
NIŠTA OD NOVIH VLASNIKA

Rijeka ostaje u rukama Damira Miškovića! Amerikanci su ispali iz priče, a evo zašto su odustali

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka ostaje u rukama Damira Miškovića! Amerikanci su ispali iz priče, a evo zašto su odustali
Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mišković je čak uključivao Amerikance u klupsko poslovanje, od izlaznih transfera do smjene trenera Radomira Đalovića, ali oni su jednostavno odlučili "podići sidro" i nastaviti svojim putem. A Mišković svojim...

Nakon dvostruke krune, činilo se kao da je došlo idealno vrijeme da Damir Mišković naplati uspjeh hrvatskog prvoligaša Rijeke. Javna je tajna bila kako je grupacija Black Knight Football "zagrizla" za hrvatskog prvaka i činilo se kako je samo pitanje vremena kada će njezin vlasnik Bill Foley postići dogovor s Miškovićem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Rijeka - Istra 01:08
Sažetak Rijeka - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ipak, od tog dogovora neće biti ništa, pišu Sportske novosti! Naime, isti izvor piše kako su Amerikanci jednostavno odustali od preuzimanja Rijeke iz nepoznatih razloga. To je iznenađujuće s obzirom na to kako su ranije Amerikanci napravili detaljnu analizu Rijeke, lokalnog tržišta i njezinog poslovanja.

ZANIMLJIVO Kladionice daju veće šanse da će Dinamo osvojiti Europsku ligu nego da će Rijeka obraniti HNL!
Kladionice daju veće šanse da će Dinamo osvojiti Europsku ligu nego da će Rijeka obraniti HNL!

Štoviše, sve se činilo riješenim kada je mladi napadač Daniel Adu-Adjei (20) stigao na Rujevicu u ljetnom prijelaznom roku iz Bournemoutha, kluba koji je također u grupaciji bogatog Amerikanca Foleyja.  Ostalo je samo dogovoriti cijenu na relaciji Mišković - Foley, ali na adresu Rijekinog čelnika ponuda nikad nije došla. 

Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa
Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Rekao sam i ponavljam, kad bude došla ponuda, ja ću biti prvi koji će to javno obznaniti. Neće trebati nikakve špekulacije - izjavio je Mišković za Novi list, dodavši kako ga ugovori o povjerljivosti (NDA) sprječavaju da komentira imena potencijalnih partnera koji provode dubinsku analizu poslovanja i da "ne može on doživotno voditi klub".

PRVAK GREBE PO DNU Mišković o prodaji Rijeke i krizi rezultata: 'Igrači koji su donijeli naslov sad su 30 posto slabiji'
Mišković o prodaji Rijeke i krizi rezultata: 'Igrači koji su donijeli naslov sad su 30 posto slabiji'

- Prate se helikopteri, avioni, lupetaju se iznosi... A istina je samo da se radi dubinska provjera. Dok ne dobijem konkretnu pismenu ponudu, sve su to samo glasine - jasno je istaknuo Mišković.

Mišković je čak uključivao Amerikance u klupsko poslovanje, od izlaznih transfera do smjene trenera Radomira Đalovića, ali oni su jednostavno odlučili "podići sidro" i nastaviti svojim putem. A Mišković svojim...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu
NADAREN KAO OTAC

Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu

Leonardo Ljubičić (16), jedan od najvećih hrvatskih talenata, neće nastupati pod hrvatskom zastavom. Njegov otac Ivan Ljubičić nekada je bio treći igrač svijeta, brončani je iz Atene, osvajač Davis kupa 2005...
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025