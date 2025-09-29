Rijeka ostaje u rukama Damira Miškovića! Amerikanci su ispali iz priče, a evo zašto su odustali

Nakon dvostruke krune, činilo se kao da je došlo idealno vrijeme da Damir Mišković naplati uspjeh hrvatskog prvoligaša Rijeke. Javna je tajna bila kako je grupacija Black Knight Football "zagrizla" za hrvatskog prvaka i činilo se kako je samo pitanje vremena kada će njezin vlasnik Bill Foley postići dogovor s Miškovićem.

Ipak, od tog dogovora neće biti ništa, pišu Sportske novosti! Naime, isti izvor piše kako su Amerikanci jednostavno odustali od preuzimanja Rijeke iz nepoznatih razloga. To je iznenađujuće s obzirom na to kako su ranije Amerikanci napravili detaljnu analizu Rijeke, lokalnog tržišta i njezinog poslovanja.

Štoviše, sve se činilo riješenim kada je mladi napadač Daniel Adu-Adjei (20) stigao na Rujevicu u ljetnom prijelaznom roku iz Bournemoutha, kluba koji je također u grupaciji bogatog Amerikanca Foleyja. Ostalo je samo dogovoriti cijenu na relaciji Mišković - Foley, ali na adresu Rijekinog čelnika ponuda nikad nije došla.

- Rekao sam i ponavljam, kad bude došla ponuda, ja ću biti prvi koji će to javno obznaniti. Neće trebati nikakve špekulacije - izjavio je Mišković za Novi list, dodavši kako ga ugovori o povjerljivosti (NDA) sprječavaju da komentira imena potencijalnih partnera koji provode dubinsku analizu poslovanja i da "ne može on doživotno voditi klub".

- Prate se helikopteri, avioni, lupetaju se iznosi... A istina je samo da se radi dubinska provjera. Dok ne dobijem konkretnu pismenu ponudu, sve su to samo glasine - jasno je istaknuo Mišković.

Mišković je čak uključivao Amerikance u klupsko poslovanje, od izlaznih transfera do smjene trenera Radomira Đalovića, ali oni su jednostavno odlučili "podići sidro" i nastaviti svojim putem. A Mišković svojim...