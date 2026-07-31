Rijeka spasila koeficijent HNL-a. Kako stojimo na ljestvici Uefe?

Nakon prilično uspješnog prošlog tjedna s tri pobjede i remijem, u ovom su uspjesi hrvatskih klubova u Europi bitno slabiji, dvije pobjede i dva poraza. U četvrtak je poraz izbjegla jedino Rijeka, koja je izbacila Derry City dvostrukom minimalnom pobjedom 1-0, dok je Varaždin stradao kod Jabloneca 2-0, a Hajduk kod Pafosa 4-0 nakon produžetaka.

Hrvatska je ovog ljeta osvojila 6,5 bodova, što dijeljeno s četiri predstavnika znači 1,625 na nacionalni koeficijent. S novih 0,250 bodova u četvrtak, koja je donijela Rijeka, zadržala je 23. mjesto i smanjila zaostatak za Ukrajinom na 22. mjestu na svega 0,056 bodova. S druge strane, odmaknula je Sloveniji na 24. poziciji, koja je ostala na samo jednom predstavniku u Europi.

Jedina promjena među prvih 36 mjesta dogodila se na 19. koje je preuzela Škotska ispred Austrije. HNL-u je važno ostati među 23 jer to za prvaka znači da će preskočiti prvo pretkolo Lige prvaka za sezonu 2028/29.

Lov na 15. mjesto, koje donosi dva kluba u elitnom natjecanju, samo je san jer je razlika do njega ogromnih devet bodova, a drži ga upravo Cipar čiji je predstavnik izbacio hrvatskog. Da bi ga HNL opet dohvatio, njegovi bi predstavnici trebali barem dvije sezone nizati sjajne rezultate ne samo u ljetnim kvalifikacijama, nego i u ligaškim fazama eurokupova.

Prilika za poboljšanje ovog ljeta nije ni izbliza propuštena jer je Dinamo velik favorit u trećem pretkolu Lige prvaka protiv Kauna, a Hajduk protiv njegova gradskog rivala Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige. Rijeka također ima status izrazitog favorita protiv finskog Ilvesa, ali oba jadranska kluba će u ždrijeb play-offa u ponedjeljak od 14 sati ući kao nenositelji, što im može donijeti neke vrlo teške protivnike.

Kompletan raspored domaće i europske nogometne sezone pogledajte OVDJE.