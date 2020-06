Rijekin Velkovski: Igrači Belupa izležavali su se kao da igraju za nekog makedonskog trećeligaša

Slaven Belupo pobijedio je Rijeku nakon 3152 dana. Tom je pobjedom došao korak bliže osiguranju ostanka u ligi, a Riječani su pali na četvrto mjesto koje HNL-a. Za drugim zaostaju bod

<p>Slaven Belupo je u srijedu zamalo šokirao <strong>Dinamo</strong> u Maksimiru, pao je i bez boda ostao tek u 90. minuti. Momčad trenera Stipića je ipak prošloga tjedna došla do velikog iznenađenja. Doma je u nedjelju pobijedila Rijeku 1-0. Tom je pobjedom <strong>Belupo </strong>došao korak bliže osiguranju ostanka u ligi. To su vjerojatno i ključni bodova. Sad za "farmaceutima" deveta Istra 1961 zaostaje čak devet bodova, a do kraja je šest kola.</p><p>Bila je to prva pobjeda Slaven Belupa nad Rijekom u HNL-u nakon 3152 dana. Posljednji su put 2011. godine pobijedili također 1-0. Na klupi Belupa bio je Roy Ferenčina, a na klupi Rijeke Ivo Ištuk. </p><p>Riječani su pali na četvrto mjesto HNL-a. Za Lokomotivom zaostaju bod. <strong>Osijek</strong> ima 52 boda kao i Rijeka, a Hajduk je peti s 51 bodom. Četiri momčadi u dva boda, a drugo mjesto donosi kvalifikacije za Ligu prvaka.</p><p>Teško je Riječanima pao poraz u Koprivnici. U posljednja tri kola HNL-a osvojili su samo dva boda, a otkako se prvenstvo nastavilo samo pet. Dobili su samo Istru u gostima, a onda su remizirali protiv Varaždina i Lokomotive i sad su pali u Koprivnici.</p><p>- Prvo poluvrijeme se donekle igrao nogomet. Igrali smo mi i i oni, Slaven Belupo je iskoristio svoju šansu, mi tri, četiri šanse, koje se u 80 posto slučajeva zabijaju, nismo pretvorili u gol. U drugom poluvremenu se vidjelo da je ponestalo snage u protivničkoj momčadi. Oni su počeli ležati na travnjaku. Odavno to nisam vidio, možda posljednji put kada sam igrao u kupu protiv<strong> </strong>makedonskog trećeligaša. Ni mi nismo igrali kako treba, nismo zabili svoje prilike - rekao je nakon poraza za klupsku TV Darko Velkovski, koji je u nedjelju imao 25. rođendan.</p><p>U idućem kolu Rijeka dočekuje Goricu.</p><p> - Nezgodna momčad, moramo se podignuti nakon ovih lošijih utakmica - dodao je Velkovski.</p><p> </p>