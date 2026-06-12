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Prijenos otvaranja SP-a BiH i Kanada ipak će biti besplatan

Piše Luka Tunjić,
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Prijenos otvaranja SP-a BiH i Kanada ipak će biti besplatan
Tuzla: Navijači prate susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Podsjetimo, državni televizijski servis u BiH nije uspio otkupiti prava za prijenos utakmica SP-a, koja su otišla u ruke Arena Sportu, koji je napravio izuzetak za utakmice 'zmajeva'

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas (u petak, 21 sat) igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv domaćina Kanade, a do posljednjih sati u susjedstvu je vladala velika neizvjesnost oko toga gdje će se utakmica moći gledati. Mnogi navijači nisu znali hoće li prvu povijesnu utakmicu svoje reprezentacije pratiti na otvorenoj televiziji ili će ostati uskraćeni zbog pitanja televizijskih prava.

Dilema je na sreću razriješena samo nekoliko sati prije početka susreta. Federalna televizija FTV objavila je da će prenositi sve utakmice Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, uključujući i večerašnji dvoboj s Kanadom. Utakmicu u Torontu komentirat će Dario Mehmedović, objavio je Klix, što znači da će navijači u BiH moći potpuno besplatno pratiti nastup "zmajeva" na velikoj sceni.

Tuzla: Navijači prate susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske
Tuzla: Navijači prate susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Zahvaljujemo se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava na prijenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bh. reprezentacije - priopćili su iz RTVFBiH.

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Podsjetimo, državni televizijski servis u BiH nije uspio otkupiti prava za prijenos utakmica SP-a, koja su otišla u ruke Arena Sportu, koji je napravio izuzetak za utakmice "zmajeva". One će tako biti besplatno dostupne u programu javnog servisa.

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