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ANKETA Koliko daleko mogu stići 'zmajevi' na SP-u 2026.?

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
ANKETA Koliko daleko mogu stići 'zmajevi' na SP-u 2026.?
Foto: Zou Zheng/XINHUA

Bosna i Hercegovina u petak, od 21 sat protiv domaćina Kanade u Torontu, igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu nakon 12 godina izbivanja, a vas pitamo kako mislite da će proći na mundijalu

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Bosna i Hercegovina danas se vraća na Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina, prvi put od Brazila 2014. Zmajevi su u skupini B s domaćinom Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvu utakmicu igraju večeras od 21 sat u Torontu protiv domaćina (HRT 2).

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Foto: Instagram

Put do Mundijala nije bio nimalo lak. Izbornik Sergej Barbarez preuzeo je reprezentaciju u teškom trenutku i izgradio potpuno novu momčad, a do SP-a su stigli dramatičnim putem kroz doigravanje.

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Srušili su Wales, a zatim u Zenici u povijesnoj atmosferi i Italiju. Barbarez je za SP-u u kadar uvrstio 26 igrača, a predvodi ih legendarni Edin Džeko (40), koji će nositi traku kapetana na svom vjerojatno posljednjem Svjetskom prvenstvu.

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Uz iskusnog Džeku, okosnicu momčadi čine veznjak Brøndbyja Benjamin Tahirović, bek Amar Dedić, te Ermedin Demirović i Haris Tabaković u napadu. U obrani se oslanjaju na iskusnog Seada Kolašinca, a između stativa stoji Nikola Vasilj.

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BiH je na Mundijalu nastupala i 2014. godine, kada je završila natjecanje u skupini. Tada su u skupini F izgubili od Argentine i Nigerije, a jedinu pobjedu ostvarili su protiv Irana. Sada se nadaju daljem putu, izbornik Barbarez javno je rekao da vjeruje u prolazak u šesnaestinu finala.

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Skupina B nudi realnu šansu za napredak. Katar je najslabiji suparnik, Kanada igra pred domaćom publikom bez ozlijeđenog kapetana Daviesa, a Švicarska je najozbiljnija prepreka. Dvije od četiri momčadi prolaze dalje, a "zmajevi" imaju sve adute za to.

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