ANKETA Koliko daleko mogu stići 'zmajevi' na SP-u 2026.?

Bosna i Hercegovina danas se vraća na Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina, prvi put od Brazila 2014. Zmajevi su u skupini B s domaćinom Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvu utakmicu igraju večeras od 21 sat u Torontu protiv domaćina (HRT 2).

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Put do Mundijala nije bio nimalo lak. Izbornik Sergej Barbarez preuzeo je reprezentaciju u teškom trenutku i izgradio potpuno novu momčad, a do SP-a su stigli dramatičnim putem kroz doigravanje.

Srušili su Wales, a zatim u Zenici u povijesnoj atmosferi i Italiju. Barbarez je za SP-u u kadar uvrstio 26 igrača, a predvodi ih legendarni Edin Džeko (40), koji će nositi traku kapetana na svom vjerojatno posljednjem Svjetskom prvenstvu.

Uz iskusnog Džeku, okosnicu momčadi čine veznjak Brøndbyja Benjamin Tahirović, bek Amar Dedić, te Ermedin Demirović i Haris Tabaković u napadu. U obrani se oslanjaju na iskusnog Seada Kolašinca, a između stativa stoji Nikola Vasilj.

Sarajevo: Trening nogometaša reprezentacije BiH tijekom priprema SP 2026. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

BiH je na Mundijalu nastupala i 2014. godine, kada je završila natjecanje u skupini. Tada su u skupini F izgubili od Argentine i Nigerije, a jedinu pobjedu ostvarili su protiv Irana. Sada se nadaju daljem putu, izbornik Barbarez javno je rekao da vjeruje u prolazak u šesnaestinu finala.

Skupina B nudi realnu šansu za napredak. Katar je najslabiji suparnik, Kanada igra pred domaćom publikom bez ozlijeđenog kapetana Daviesa, a Švicarska je najozbiljnija prepreka. Dvije od četiri momčadi prolaze dalje, a "zmajevi" imaju sve adute za to.

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