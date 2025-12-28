Obavijesti

HRVATSKA - SJ. MAKEDONIJA (20.30)

Rijetki će iz Poreča ići na Euro: Mladići se dokazuju izborniku

Piše Fabijan Hrnčić,
Zagreb: Prijateljska rukometna utakmica između Hrvatske i Slovenije

Nismo u punom sastavu, ali nema tu nema lakih utakmica. Ovo su pripreme za Europsko prvenstvo. U šarenom smo sastavu, ali demo ovo shvatiti ozbiljno, rekao je jedan od iskusnijih Filip Glavaš (28)

Ispred hrvatskih rukometaša prva je pripremna utakmica ususret odlaska na Europsko prvenstvo u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Izabranici Dagura Sigurdssona otišli su na prvi dio priprema u Poreč, a tamo će danas od 20 sati i 30 minuta, uz prijenos na RTL televiziji, igrati protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije.

Izbornik prije priprema za Euro: 'Hrvatska je među 12 najboljih'
Iako reprezentacija počinje pripreme i prijateljske susrete, a veći dio igrača još nastupa za svoje klubove pa je popis podosta drugačiji od onog što se objektivno može očekivati u siječnju. Svojevrsna je to prilika mladićima da se dokažu izborniku pa se možda i nađu na popisu putnika za neko od nadolazećih natjecanja. Tako primjerice Sigurdsson na raspolaganju trenutačno nema najveće zvijezde poput Ivana Martinovića i Dominika Kuzmanovića koji su i dalje u svojim klubovima u Bundesligi, baš kao i mnogi koji će se tek priključiti u drugom dijelu priprema koji kreće 2. siječnja u Prelogu.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska

Ali, zato su tu brojni mladići i oni koji se nisu previše imali prilike dokazati u seniorskom reprezentativnom dresu. Primjerice, islandski stručnjak u momčadi ima pet igrača Nexea, četiri igrača Sesveta, tri igrača Zagreba, te po jednog iz Trogira i Poreča što se tiče hrvatske lige. Tu su još i mladići koji igraju u Bosni i Hercegovini, Slovačkoj, Makedoniji, Francuskoj i Njemačkoj, ali svjesni su da će tek rijetki nastaviti drugi dio priprema, a kamoli se otisnuti na prve utakmice u švedski Malmo.

Rukometaši su se okupili uoči odlaska na Europsko prvenstvo, čekaju ih pripreme u Poreču...
U Poreču ostaju do 30. prosinca, a u drugom dijelu priprema 8. siječnja igraju u Areni Zagreb protiv Njemačke prvu prijateljsku utakmicu, a drugu protiv iste reprezentacije igraju u Hannoveru. Prije toga će znati tko se nalazi na posljednjem popisu prije odlaska na Europsko prvenstvo, a i ti se tek mogu nadati odlasku jer će konačan popis doći nakon drugog kruga priprema.

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka

- Nismo u punom sastavu, ali nema tu nema lakih utakmica. Ovo su pripreme za Europsko prvenstvo. U šarenom smo sastavu, ali demo ovo shvatiti ozbiljno - rekao je jedan od iskusnijih, Filip Glavaš

