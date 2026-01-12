Robert Mudražija ipak ostaje u Dinamu, a Pierre-Gabriel blizu je iznenađujućeg transfera?!

Dinamovi nogometaši u Čatežu odrađuju zadnje treninge uoči povratka u Zagreb i prijateljske utakmice s austrijskim prvoligašem Hartbergom (četvrtak). Povratak Dominika Livakovića (31) još je na čekanju. Prošlog vikenda bio je na klupi Girone protiv Osasune.

POGLEDAJTE VIDEO: Komemoracija u znač Čerčeka

Pokretanje videa... 01:49 Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

Španjolski klub spreman je s hrvatskim golmanom raskinuti posudbu i vratiti ga u Fener, koji bi ga potom proslijedio "modrima". Međutim, Turci su tvrdi pregovarači, čak i za samu posudbu traže novac, a gdje je još suglasje o iznosu za eventualni otkup na ljeto...

As je otišao i korak dalje pa objavio da je Dinamu zanimljiv i alžirski reprezentativni golman Luca Zidane (27), sin legendarnog Zinedinea. Valjda ako Livaković ne dođe... Čak se spominjala odšteta od dva milijuna eura. Međutim, izvori bliski Granadi, klubu za koji Luca nastupa, kažu da službena ponuda nije došla.

A veznjak Robert Mudražija (28) ostaje u Dinamu. U Čatežu je u iščekivanju transfera u Slovan samo nizao krugove. Međutim, to se izjalovilo. Slovan ga želi samo na posudbu, a Dinamu to ne odgovara.

Ipak, mogao bi otići Ronaël Pierre-Gabriel (27). Ugovor mu istječe na ljeto, a novi nije potpisao, pa ga trener Kovačević nije vodio na pripreme. To želi iskoristiti turski Kayserispor, koji odnedavno vodi Radomir Đalović, i dobiti ga ove zime po diskontnoj cijeni.