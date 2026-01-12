Obavijesti

Sport

Komentari 5
'MODRI' MERCATO

Robert Mudražija ipak ostaje u Dinamu, a Pierre-Gabriel blizu je iznenađujućeg transfera?!

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Robert Mudražija ipak ostaje u Dinamu, a Pierre-Gabriel blizu je iznenađujućeg transfera?!
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Đalović u Kayserisporu želi Pierre-Gabriela, a Slovan bi Mudražiju 'samo' na posudbu

Admiral

Dinamovi nogometaši u Čatežu odrađuju zadnje treninge uoči povratka u Zagreb i prijateljske utakmice s austrijskim prvoligašem Hartbergom (četvrtak). Povratak Dominika Livakovića (31) još je na čekanju. Prošlog vikenda bio je na klupi Girone protiv Osasune.

POGLEDAJTE VIDEO: Komemoracija u znač Čerčeka

Pokretanje videa...

Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka 01:49
Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

Španjolski klub spreman je s hrvatskim golmanom raskinuti posudbu i vratiti ga u Fener, koji bi ga potom proslijedio "modrima". Međutim, Turci su tvrdi pregovarači, čak i za samu posudbu traže novac, a gdje je još suglasje o iznosu za eventualni otkup na ljeto...

DOGAĐANJA U DINAMU Stojković rekao 'ne' arapskim milijunima. Ostaje i miljenik publike, a bek odlazi u Tursku
Stojković rekao 'ne' arapskim milijunima. Ostaje i miljenik publike, a bek odlazi u Tursku
ODLAZI U KUSTOŠIJU Belinho se emotivnom porukom oprostio od Dinamovih navijača
Belinho se emotivnom porukom oprostio od Dinamovih navijača

As je otišao i korak dalje pa objavio da je Dinamu zanimljiv i alžirski reprezentativni golman Luca Zidane (27), sin legendarnog Zinedinea. Valjda ako Livaković ne dođe... Čak se spominjala odšteta od dva milijuna eura. Međutim, izvori bliski Granadi, klubu za koji Luca nastupa, kažu da službena ponuda nije došla.

A veznjak Robert Mudražija (28) ostaje u Dinamu. U Čatežu je u iščekivanju transfera u Slovan samo nizao krugove. Međutim, to se izjalovilo. Slovan ga želi samo na posudbu, a Dinamu to ne odgovara.

POSLAO PORUKU KLUBU VIDEO Bivši senator Dinama se oglasio o 'pušačkoj sobi': 'Stari izvršni odbor je na aparatima'
VIDEO Bivši senator Dinama se oglasio o 'pušačkoj sobi': 'Stari izvršni odbor je na aparatima'
FILIPINAC PRED VRATIMA Od vožnje u pijanom stanju i japanskog crtića do Maksimira: Tko je Dinamov novi desni bek?
Od vožnje u pijanom stanju i japanskog crtića do Maksimira: Tko je Dinamov novi desni bek?

Ipak, mogao bi otići Ronaël Pierre-Gabriel (27). Ugovor mu istječe na ljeto, a novi nije potpisao, pa ga trener Kovačević nije vodio na pripreme. To želi iskoristiti turski Kayserispor, koji odnedavno vodi Radomir Đalović, i dobiti ga ove zime po diskontnoj cijeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026