EUROPSKA LIGA

Roma sigurna na Olimpicu, Aspas iz penala srušio Lille

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Remo Casilli

Najviše drame viđeno je u Španjolskoj, gdje je Celta Vigo pobijedila Lille 2-1. Pobjedu domaćinu donio je legendarni Iago Aspas golom iz penala u 82. minuti, nakon što je VAR potvrdio igranje rukom

Četvrtak navečer donio je nova uzbuđenja diljem europskih stadiona u pretposljednjem kolu ligaške faze Europske lige. Odigrano je osam utakmica u kasnijem terminu, a favoriti su uglavnom opravdali očekivanja, dok su neke utakmice odlučene u samoj završnici.

Pobjede favorita na domaćem terenu

Roma je na ispunjenom Olimpicu rutinski svladala Stuttgart 2-0. Talijansku momčad u vodstvo je doveo Paulo Dybala majstorijom s ruba šesnaesterca u 22. minuti, a pobjedu je potvrdio Romelu Lukaku početkom drugog poluvremena. U Glasgowu, Rangersi su teškom mukom slomili otpor Ludogoreca. Utakmicu na Ibroxu, u kojoj gosti nisu uputili udarac prema golu, odlučio je kapetan James Tavernier fantastičnim pogotkom iz slobodnog udarca sredinom drugog dijela za konačnih 1-0. Sigurna je bila i Nica, koja je s 3-1 bila bolja od nizozemskog Go Ahead Eaglesa.

Drama u Vigu i remi u Mađarskoj

Najviše drame viđeno je u Španjolskoj, gdje je Celta Vigo pobijedila Lille 2-1. Pobjedu domaćinu donio je legendarni Iago Aspas golom iz penala u 82. minuti, nakon što je VAR potvrdio igranje rukom. U Budimpešti su Ferencvaros i Panathinaikos podijelili bodove odigravši 1-1. Gosti su vodili, no mađarski prvak je uspio izjednačiti u 88. minuti preko Barnabása Varge, iako je od 80. minute igrao s igračem manje.

Braga i Salzburg opravdali ulogu favorita

Portugalska Braga je minimalnim rezultatom 1-0 svladala povratnika u Europu, Nottingham Forest. Gol odluke zabio je kapetan Ricardo Horta pred kraj prvog poluvremena. Mlada momčad Salzburga bila je uvjerljiva protiv Basela i slavila je 3-1, dok je Genk taktički zrelom igrom iz kontranapada slavio u gostima kod Utrechta 2-0.

