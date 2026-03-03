Obavijesti

NIJE U MADRIDU

Ronaldo nije napustio Saudijsku Arabiju! Al Nassr objavio fotke s treninga. Na njima je i Brozović

Piše Luka Tunjić,
Ronaldo nije napustio Saudijsku Arabiju! Al Nassr objavio fotke s treninga. Na njima je i Brozović
Britanski The Sun tvrdio je da je Ronaldo sa svojom obitelji pobjegao u Madrid privatnim zrakoplovom. Ipak, Romano je zatvorio vrata tim glasinama

Društvenim mrežama munjevito su se proširile glasine o odlasku Cristiana Ronalda i njegove obitelji z Saudijske Arabije nakon vijesti o eskalaciji napetosti u Rijad. Oglasio se i talijanski novinar Fabrizio Romano, koji javlja kako je riječ o lažnoj vijesti i kako Portugalac nije napuštao Rijad.

Štoviše, Romano tvrdi kako Ronaldo tretira ozljedu u Rijadu nakon problema u posljednjoj utakmici Al-Nassra. Panika među navijačima nastala je nakon što su se pojavile vijesti o iranskom bombardiranju američkog veleposlanstva u Rijadu, što je izazvalo strah za sigurnost svih koji se nalaze u gradu.

VRATIO SE U EUROPU Ronaldo privatnim zrakoplovom napustio Saudijsku Arabiju
Ronaldo privatnim zrakoplovom napustio Saudijsku Arabiju
ŠTO SE DOGAĐA? Alarm u Portugalu: Ronaldo je izašao šepajući, SP je jako blizu
Alarm u Portugalu: Ronaldo je izašao šepajući, SP je jako blizu

Britanski The Sun tvrdio je da je Ronaldo sa svojom obitelji pobjegao u Madrid privatnim zrakoplovom. Ipak, to nije točno, s obzirom na to kako je i Al Nassr na društvenim mrežama podijelio fotografije Ronalda, koji se nalazi u trening centru.

