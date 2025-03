Ronaldinho fotkao argentinsku glumicu (72) pod tušem? Ona se oglasila: 'Bili smo skupa u liftu'

Bio je drugačiji od drugih. Plesao je s loptom i igrao svoju igru. Uz onaj neprikosnoveni osmijeh, on je nogomet vidio kao zabavu i ples. I baš nitko ga nije mogao mrziti. Mnogi se pitaju, da nije bilo raskalašenog života i noćnih izlazaka, bi li Ronaldinhova (44) čarolija duže potrajala... Kako god bilo, on ne žali za ničime, a i danas maksimalno uživa u životu.

Njegov ljubavni status nikada nije bio definiran jer su u njegov život često ulazile nove ljepotice, a ovaj put je osebujni Brazilac podignuo prašinu nakon što se fotografirao s 72-godišnjom argentinskom glumicom Gracielom Alfano.

Foto: Twitter

Zapravo je ona podgrijala priče o ljubavnoj vezi s legendarnim nogometašem objavivši zajedničku fotografiju iz predvorja jednog hotela. Nekoliko sati poslije objavila je golišavu fotografiju iz tuš kabine. Mnogi su pomislili kako ju je fotografirao upravo Ronaldinho, ali ona je to ubrzo demantirala. Ili je samo pokušala.

- Tek sam ga upoznala, ali ljudi vole izmišljati. Fotografirala sam se s Ronaldinhom u liftu i svi su pomislili kako me on fotografirao dok sam bila gola pod tušem. To je zapravo napravila jedna djevojka. Napravila je dobru fotografiju, postala je viralna, svidjela mi se - rekla je Alfano.

Ona je popularnost stekla tijekom 1970-ih i 1980-ih godina kada se pojavila u glumačkom svijetu. Bavila se i manekenstvom, a tada su je u Argentini prozvali seks simbolom. Više ne glumi, ali je zato poprilično aktivna na Instagramu gdje je prati više od milijun ljudi.

Ronaldinho je u karijeri igrao za Gremio, PSG, Barcelonu, Milan, Flamengo, Fluminense, Atletico MG, meksički Queretaro, ali najveći trag ostavio je na Camp Nou. Tamo se zadržao od 2003. do 2008. godine i tijekom tog perioda bio jedan od najdominantnijih igrača na svijetu. Dvaput je bio najbolji igrač, 2004. i 2005., a s klubom je osvojio Ligu prvaka i dvije La Lige. U Milanu je osvojio Serie A, dok je s Brazilom postao svjetski prvak. Konačno zbogom nogometu rekao je 2015. godine.

Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

Danas je ambasador Barcelone, putuje svijetom, igra revijalne utakmice i uživa u životu. Uspio je čak doći i na rub bankrota, završio je u zatvoru u Paragvaju jer je krivotvorio osobne dokumente, ali iz svega toga se izvukao zahvaljujući svojoj planetarnoj popularnosti.