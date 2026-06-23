Ronaldo: Bio je mračan tjedan. Činilo se kao da sam otišao u mirovinu. Ne zanima me Messi

Cristiano Ronaldo je u sjajnoj formi na Svjetskom prvenstvu, zabio je dva gola protiv Uzbekistana u 2. kolu skupine K na Svjetskom prvenstvu u pobjedi 5-0. Nakon utakmice, u razgovoru za Sport TV, kapetan Portugalaca priznao je da je iza njega težak tjedan, aludirajući na kritike nakon remija s Kongom, ali je naglasio kako čvrsto vjeruje u svoj rad te je također pohvalio momčad, piše Record.

- Vratio sam se. Čisto da ne zaboravite, čisto da ne zaboravite - puca od samopuzdanja portugalska sedmica.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Foto: MARIA LYSAKER

- To je najbolji odgovor na kritike. Uvijek, 23 godine je tako - dodao je.

Postao je jedini igrač koji je zabio na šest svjetskih prvenstava i najbolji strijelac Portugala na Mundijalima.

- Jako sam sretan, ali za mene je najvažniji posao koji je momčad odradila i samopouzdanje koje smo imali. Primili smo puno udaraca tijekom tjedna, znali smo da će se to dogoditi. Momčad je radila jako dobro, puno smo napredovali. Svako zlo za neko dobro, kako se kaže. Što se mene osobno tiče, uvijek je lijepo rušiti rekorde, ali moj cilj je pomoći reprezentaciji da ostvari svoje ciljeve. U ovom dijelu to je bio prolazak skupine, a mislim da smo s četiri boda to već i učinili - dodao je Ronaldo.

Foto: MARIA LYSAKER

Izjavio je da je iza njega težak tjedan, pogotovo zbog kritika i navoda da mu nije mjesto u prvih 11.

- Znao sam to. Bog pomaže onima koji naporno rade. Bio je to težak, mračan tjedan, činilo se kao da sam već otišao u nogometnu mirovinu, ali izdržao sam kao i uvijek jer više vjerujem u naporan rad nego u sam nogomet. Bilo je teško, moram priznati, ali vratili smo se - rekao je Ronaldo.

Objasnio je i odluku zašto nije izveo slobodni udarac koji je rezultirao golom.

- Namjeravao sam sam izvesti slobodni udarac, ali rekao sam Nunu: "Hajdemo prevariti golmana, mislit će da ću ja pucati. Pucaj snažno i bit će gol". Na početku utakmice rekao sam da moramo biti ujedinjeni od prve do zadnje minute. Ono što možemo kontrolirati je ono unutar nas; sve što dolazi izvana teško je kontrolirati. Drugi su zabijali, to je i bio cilj. Danas sam ja bio najbolji igrač na terenu, sutra će to biti netko drugi. Ako budemo ujedinjeni, mislim da možemo dogurati jako daleko.

Nije moglo proći bez usporedbe s Lionelom Messijem, koji je već zabio pet golova na ovom SP-u.

- Ne zanima me Messi - kratko je poručio.