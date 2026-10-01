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RONALDO EFEKT Evo koliko je navijača Portugal izgubio preko noći! Brzo su našli 'nasljednika'

Piše Josip Tolić,
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RONALDO EFEKT Evo koliko je navijača Portugal izgubio preko noći! Brzo su našli 'nasljednika'
Foto: NTB
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Cristiano Ronaldo šokirao bijegom iz kampa, Portugal ostao bez više od 600.000 pratitelja i pod lavinom bijesnih komentara

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Portugalska nogometna reprezentacija gostuje kod Danske u dvoboju trećeg kola Liga nacija, ali sve su oči uprte na onoga koga nema. Cristiano Ronaldo (41) pobjegao je iz reprezentativnog okruženja večer uoči utakmice jer se izbornik Jorge Jesus nije javno ispričao što mu nije dao ni minute u pobjedi nad Norveškom u Oslu (2-1), a privatno mu je obećao da će to učiniti.

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Foto: Instagram

Najpopularniji nogometaš svijeta ima velik utjecaj na portugalsku reprezentaciju u svakom smislu, svjetski je rekorder po broju nastupa (234) i golova (146) za nacionalnu vrstu. Pa je tako tamošnji savez u manje od 24 sata od Ronaldova bijega iz kampa, u čemu ga nisu uspjeli zaustaviti ni izbornik ni predsjednik saveza koji su jurili za njim na aerodrom, izgubio više od 600.000 pratitelja na Instagramu.

Legendarni nogometaš najavio je da će s vremenom otkriti prave razloge svog odlaska. Umjesto njega, dres s brojem 7 preuzeo je Rafael Leao.

Mnogi pratitelji Portugala ističu kako je reprezentacija upravo izgubila 98 posto svoje navijačke baze. Jedan je poručio da je Portugal počeo pratiti isključivo zbog Ronalda te da bez njega za njega ne postoji ni reprezentacija. Ostali komentari pozivaju na masovno otpraćivanje profila, a neki idu toliko daleko da igračima žele lošu sreću, ostavljajući poruke da bi ih zbog tretmana njihove najveće zvijezde trebalo biti sram.

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