Ronaldo ne odustaje: Na 41. rođendan nastavlja štrajk i propušta veliki saudijski derbi

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Iako redovito trenira s momčadi, Ronaldo odbija biti u konkurenciji za utakmice sve dok ne dobije jamstva o budućim ulaganjima

Cristiano Ronaldo (41), čovjek koji je trebao biti zaštitno lice saudijskog nogometnog projekta, svoj 41. rođendan ne slavi na terenu, već u otvorenom sukobu s poslodavcima. Portugalac je odlučio nastaviti sa svojim štrajkom te će, nakon što je već propustio utakmicu protiv Al Riyadha, bojkotirati i veliki derbi protiv Al Ittihada. Razlog je duboko nezadovoljstvo transfernom politikom kluba i saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF), koji upravlja s četiri najveća kluba u državi i čije poteze Ronaldo smatra izdajom.

Kap koja je prelila čašu: Prelazak Benzeme u redove rivala

Okidač za Ronaldovu pobunu bio je senzacionalni transfer Karima Benzeme, njegovog bivšeg suigrača iz Real Madrida, koji je na samom kraju prijelaznog roka prešao iz Al Ittihada u Al Hilal, izravnog konkurenta Al Nassra za naslov prvaka. Budući da PIF posjeduje oba kluba, Ronaldo ovaj potez vidi kao namjerno favoriziranje Al Hilala kako bi im se osigurala titula.

Cristiano Ronaldo file photo
Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Unatoč tome što je u 127 nastupa zabio nevjerojatnih 111 golova, Portugalac još uvijek čeka na naslov prvaka, a smatra da bez adekvatnih pojačanja taj cilj neće ostvariti. Dok je Al Hilal osnažio momčad, Al Nassr je tijekom zime doveo tek jedno pojačanje, mladog Haydeera Abdulkareema. Benzema je u debiju za novi klub zabio hat-trick (pogledajte OVDJE), što je dodatno razbjesnilo Portugalca.

KOGA JE LJUBIO PORTUGALAC? FOTO Cristiano danas slavi, a nekad su s njim slavile i one
FOTO Cristiano danas slavi, a nekad su s njim slavile i one

Budućnost pod upitnikom i priče o neisplaćenim plaćama

Iako redovito trenira s momčadi, Ronaldo odbija biti u konkurenciji za utakmice sve dok ne dobije jamstva o budućim ulaganjima. Situaciju dodatno kompliciraju izvještaji portugalskih medija poput A Bole koji tvrde da PIF kasni s isplatom plaća igračima, što je navodno još jedan razlog Ronaldovog prosvjeda. U međuvremenu, u javnost je procurila i informacija o postojanju izlazne klauzule u njegovom ugovoru vrijedne oko 50 milijuna eura, što otvara vrata mogućem odlasku na ljeto. Njegov ugovor, vrijedan dvjesto milijuna eura godišnje, veže ga za klub do ljeta 2027., no ovaj sukob doveo je njegovu budućnost u Arabiji pod veliki upitnik. Primarni cilj mu je ostati u formi za Svjetsko prvenstvo 2026., što ovaj bojkot čini vrlo riskantnom strategijom.

