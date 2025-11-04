Ronaldo: Ne želim biti skroman, ne slažem se da je Messi bolji!

Legendarni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo (40) ponovno je sjeo pred kamere sa svojim prijateljem, poznatim britanskim novinarom Piersom Morganom, i još jednom uzburkao nogometni svijet. U najavi intervjua, koji će u cijelosti biti objavljen u utorak, 4. studenog, Ronaldo je bez oklijevanja odgovorio na vječno pitanje koje dijeli navijače diljem planeta, tko je bolji, on ili Lionel Messi? Njegov odgovor bio je jasan, direktan i u potpunosti u njegovom stilu.

Tijekom kratkog isječka, Morgan postavlja pitanje koje su milijuni postavili bezbroj puta: "Ljudi kažu da je Messi bolji od tebe, što ti misliš?". Cristiano nije pokazao ni trunke oklijevanja.

"Messi bolji od mene? Ne slažem se s tim mišljenjem. Ne želim biti skroman", odrješito je uzvratio 40-godišnji napadač saudijskog Al Nassra.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Ova izjava ne ostavlja prostora za sumnju u Ronaldovo samopouzdanje i čvrsto uvjerenje u vlastitu veličinu. Dok se mnogi sportaši ustručavaju proglasiti najboljima, Portugalac je još jednom pokazao kako ga ne brine skromnost kada je u pitanju njegova ostavština u svijetu nogometa.

Komentari suigrača

Intervju se dotaknuo i komentara bivšeg Ronaldovog suigrača iz Manchester Uniteda, Waynea Rooneyja, koji je ranije izjavio kako smatra Messija superiornijim igračem. Morgan je Ronalda suočio s tom izjavom, no on je ostao potpuno miran.

"Uopće me to ne smeta", kratko je prokomentirao, pokazujući da ga mišljenja drugih ne pogađaju te da je isključivo fokusiran na svoje izvedbe.

Foto: STRINGER/REUTERS

Ovo je drugi veliki Ronaldov intervju s Morganom u posljednje tri godine. Prvi, emitiran dok je još bio član Manchester Uniteda, izazvao je potres i doveo do njegovog odlaska s Old Trafforda.

Vječna debata se nastavlja

Iako su oba velikana napustila vrhunski europski nogomet – Ronaldo igra u Saudijskoj Arabiji, a Messi u američkom MLS-u – njihovo rivalstvo i dalje je glavna tema. Navijači će se zauvijek sporiti oko toga tko je veći. Messijevi argumenti su osam Zlatnih lopti i naslov svjetskog prvaka s Argentinom. S druge strane, Ronaldo se ponosi s pet Zlatnih lopti, naslovom prvaka Europe s Portugalom i statusom najboljeg strijelca u povijesti Lige prvaka.