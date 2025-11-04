Obavijesti

Sport

Komentari 6
UVJEREN JE U TO

Ronaldo: Ne želim biti skroman, ne slažem se da je Messi bolji!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Ronaldo: Ne želim biti skroman, ne slažem se da je Messi bolji!
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Cristiano Ronaldo opet je uzburkao svijet nogometa! U intervjuu s Piersom Morganom rekao da je bolji od Messija. 'Ne slažem se da je Messi bolji', izjavio je Ronaldo

Legendarni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo (40) ponovno je sjeo pred kamere sa svojim prijateljem, poznatim britanskim novinarom Piersom Morganom, i još jednom uzburkao nogometni svijet. U najavi intervjua, koji će u cijelosti biti objavljen u utorak, 4. studenog, Ronaldo je bez oklijevanja odgovorio na vječno pitanje koje dijeli navijače diljem planeta, tko je bolji, on ili Lionel Messi? Njegov odgovor bio je jasan, direktan i u potpunosti u njegovom stilu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal 01:11
Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Tijekom kratkog isječka, Morgan postavlja pitanje koje su milijuni postavili bezbroj puta: "Ljudi kažu da je Messi bolji od tebe, što ti misliš?". Cristiano nije pokazao ni trunke oklijevanja.

OČEVIM STOPAMA? Krv nije voda: Ronaldov sin debitirao za U-16 reprezentaciju Portugala i odmah zabio gol!
Krv nije voda: Ronaldov sin debitirao za U-16 reprezentaciju Portugala i odmah zabio gol!

"Messi bolji od mene? Ne slažem se s tim mišljenjem. Ne želim biti skroman", odrješito je uzvratio 40-godišnji napadač saudijskog Al Nassra.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Portugal v Republic of Ireland
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Ova izjava ne ostavlja prostora za sumnju u Ronaldovo samopouzdanje i čvrsto uvjerenje u vlastitu veličinu. Dok se mnogi sportaši ustručavaju proglasiti najboljima, Portugalac je još jednom pokazao kako ga ne brine skromnost kada je u pitanju njegova ostavština u svijetu nogometa.

Komentari suigrača

Intervju se dotaknuo i komentara bivšeg Ronaldovog suigrača iz Manchester Uniteda, Waynea Rooneyja, koji je ranije izjavio kako smatra Messija superiornijim igračem. Morgan je Ronalda suočio s tom izjavom, no on je ostao potpuno miran.

VIDEO: 951. I 952. U KARIJERI Sudac je zaboravio suditi kraj? Ronaldo je u 104. minuti zabio penal za pobjedu Al Nassra
Sudac je zaboravio suditi kraj? Ronaldo je u 104. minuti zabio penal za pobjedu Al Nassra

"Uopće me to ne smeta", kratko je prokomentirao, pokazujući da ga mišljenja drugih ne pogađaju te da je isključivo fokusiran na svoje izvedbe.

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Fateh
Foto: STRINGER/REUTERS

Ovo je drugi veliki Ronaldov intervju s Morganom u posljednje tri godine. Prvi, emitiran dok je još bio član Manchester Uniteda, izazvao je potres i doveo do njegovog odlaska s Old Trafforda. 

Vječna debata se nastavlja

Iako su oba velikana napustila vrhunski europski nogomet – Ronaldo igra u Saudijskoj Arabiji, a Messi u američkom MLS-u – njihovo rivalstvo i dalje je glavna tema. Navijači će se zauvijek sporiti oko toga tko je veći. Messijevi argumenti su osam Zlatnih lopti i naslov svjetskog prvaka s Argentinom. S druge strane, Ronaldo se ponosi s pet Zlatnih lopti, naslovom prvaka Europe s Portugalom i statusom najboljeg strijelca u povijesti Lige prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne
I DALJE GA BRANI

FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne

Prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irskog MMA borca Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin pod sjenom je skandala
Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...
FOTO: SARA VOLI HRVATSKU

Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...

Sara Goltes bila je profesionalna snowboarderica. U trenucima opuštanja voli potpunu slobodu. Jadransko more obožava, dolazi i sama i s prijateljima
Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize
POZADINA KAOSA

Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize

Boban nije bio zadovoljan unatoč pobjedi nad Izraelcima. Jedan igrač bio je jako ljutit jer nije startao u Vinkovcima, a jedna zvijezda prešetava se na treninzima jer ne igra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025