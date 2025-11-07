Ronaldo otkrio zašto nije došao na Jotinu sahranu: Gdje god se pojavim nastane opći cirkus

U jednom od najiskrenijih i najotvorenijih intervjua karijere, Cristiano Ronaldo sjeo je s britanskim novinarom Piersom Morganom i ogolio dušu pred cijelim svijetom. Portugalska superzvijezda dotaknula se niza tema, no dva su segmenta posebno odjeknula: potresno sjećanje na tragično preminulog suigrača Dioga Jotu i šaljiva, ali samouvjerena usporedba s nogometnom ikonom Davidom Beckhamom.

Slomljen zbog tragedije Dioga Jote

Jedan od najemotivnijih trenutaka intervjua bio je Ronaldov osvrt na šokantnu vijest o smrti njegovog suigrača iz reprezentacije, Dioga Jote. Napadač Liverpoola i njegov brat Andre Silva tragično su preminuli u srpnju 2025. godine u prometnoj nesreći u Španjolskoj, samo nekoliko dana nakon što se Jota oženio svojom dugogodišnjom ljubavi. Svijet nogometa ostao je u šoku. Ronaldo je priznao da ga je vijest potpuno slomila.

- Nisam vjerovao kad su mi poslali poruke. Puno sam plakao. Gio (Georgina) to može potvrditi - rekao je Ronaldo drhtavim glasom.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

- Bio je to vrlo, vrlo težak trenutak za sve, za zemlju, za obitelji, za prijatelje, za suigrače. Katastrofa.

Posebno su ga pogodile kritike koje su uslijedile jer nije prisustvovao sahrani, nakon što su se pojavile fotografije s njegovog odmora na jahti. Ronaldo je Morganu detaljno objasnio svoju odluku, navodeći dva duboko osobna razloga.

- Prvo, jedna od stvari koje ne radim, nakon što mi je umro otac, nikada više nisam bio na groblju - otkrio je, aludirajući na zavjet koji je dao prije gotovo 20 godina.

Drugi razlog bio je povezan s njegovom enormnom slavom.

- Kao što znate, gdje god da se pojavim, nastane cirkus. Nisam htio ići i zato što bi, da sam došao, sva pažnja bila usmjerena na mene. Ne želim takvu vrstu pažnje u tako osjetljivom trenutku - objasnio je.

Naglasio je da je želio da obitelj Jote ima mir i dostojanstvo koje zaslužuje, bez medijske pompe.

- Ne trebam biti u prvom planu da bi me ljudi vidjeli. Svoje stvari radim iza scene, prijatelju moj - dodao je, potvrdivši da je razgovarao s obitelji i pružio im podršku daleko od očiju javnosti.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

'Njegovo lice je lijepo, ali ja sam savršen'

Nakon teških tema, razgovor je skrenuo u vedrije vode. Piers Morgan, poznat po provokativnim pitanjima, upitao je Ronalda tko je zgodniji, on ili bivši igrač Manchester Uniteda, David Beckham.

- Ovisi. Za mene izgled nije samo lice, već cijeli paket - započeo je, no Morgan ga je pritisnuo da bude direktan. "Tko bi privukao više pažnje na plaži Copacabana?"

- Ja. 100 posto - odgovorio je Ronaldo bez oklijevanja, uz širok osmijeh.

- Ma daj, Piers. On to zna. Njegovo lice je prelijepo, da. Zgodan je. Ali ostatak... ostatak je normalan. Ja nisam normalan. Ja sam 'perfecto' - izjavio je kroz smijeh.

Foto: nph / Hernandez

Unatoč šali, jasno je pokazao veliko poštovanje prema engleskoj legendi koja je od engleskog kralja dobila i prestižnu titulu "viteza".

- Ali izgleda dobro. On je tip koji mi se sviđa, dobro govori. Sviđa mi se - zaključio je Ronaldo.

Prema pisanju Daily Maila, Beckham bio jedan od onih koji su pokazali interes da dovedu Ronalda u Inter Miami nakon njegovog odlaska iz Europe, što svjedoči o uzajamnom poštovanju dviju ikona.