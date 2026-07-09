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Ronaldo se na poseban način vratio kući: Privatnim avionom

Piše Bruno Lukas,
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Ronaldo se na poseban način vratio kući: Privatnim avionom
Foto: SOPA Images/SIPA USA
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Cristiano Ronaldo vratio se u Lisabon odvojeno od ostatka reprezentacije, privatnim avionom, nakon što je Španjolska eliminirala Portugal u osmini finala Mundijala

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Cristiano Ronaldo (41) nije se u Lisabon vratio s reprezentativnim kolegama zajedničkim letom.

Kapetan i rekorder Portugala po nastupima i golovima privatnim je avionom stigao u domovinu nakon ispadanja od Španjolske 1-0 u osmini finala.

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Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram

Prema pisanju Marce, Ronaldo je na aerodromu bio iznimno susretljiv i pozdravio se sa svim djelatnicima.

Ovo mu je bio šesti nastup na Svjetskim prvenstvima, a turnir je zaključio s tri pogotka. U grupnoj fazi je dvama golovima protiv Uzbekistana postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na šest različitih Svjetskih prvenstava, a jedanaesterac  protiv Hrvatske u šesnaestini finala bio mu je prvi pogodak u nokaut-fazi u karijeri.

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Foto: SOPA Images/SIPA USA

U ukupno 27 nastupa na Mundijalu postigao je 11 golova i upisao dvije asistencije, a više nastupa ima samo Lionel Messi s 30.

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Za Portugal je ukupno skupio 233 nastupa, zabio 146 golova i asistirao 46 puta.

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S reprezentacijom je osvajao Europsko prvenstvo 2016. i dvije Lige nacija, a sada zatvara poglavlje reprezentativne karijere koje je trajalo više od dva desetljeća.

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