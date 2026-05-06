Rooney: Arsenal je pretjerao sa slavljem. Wenger: Neka feštaju

Arsenalovi su nogometaši pobijedili Atleticove (1-0) u polufinalu Lige prvaka i ušli u finale, a nakon utakmice proslavili su uspjeh sa svojim navijačima. Nije se to svidjelo legendi Manchester Uniteda Wayneu Rooneyu.

- Zaslužili su biti u ovoj poziciji, ali još nisu osvojili trofej. Mislim da su proslave malo pretjerane. Slavite kada pobijedite! - izjavio je za Prime Video Sport.

Foto: Paul Childs/REUTERS

S druge strane, Arsenalova legenda Ian Wright ne dijeli njegovo mišljenje.

"Navijači Arsenala, da vam nešto kažem: uživajte u ovome. Policija za slavlje' bit će u punoj pripravnosti, ne dajte da vas uhvate! Uživajte, nogomet se sastoji od trenutaka, a ovo je veliki trenutak. Uživajte u njemu. Nadajmo se da ćemo i u finalu te nakon njega imati još jedan ogroman trenutak. Divan je dan, divan je dan!", poručio je na društvenim mrežama, uz priložen videozapis slavlja "topnika".

Ništa problematično u feštanju ne vidi ni Arsene Wenger, legendarni trener londonskog kluba.

- Neka večeras slave, to je normalno, ali želja je da se više usredotoče na finale i iduću utakmicu. Slavlje je zasluženo, sreća je posve normalna, no sada je sljedeći korak otići u finale i osvojiti ga - rekao je.

Osim za trofej u Ligi prvaka, Arsenal će se boriti i za titulu u Premier ligi. Momčad Mikela Artete drži sve u svojim rukama i vodi pet bodova ispred Manchester Cityja, uz utakmicu više.