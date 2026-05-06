Obrana je bila fantastična. Svi pričaju o napadu, ali način na koji radimo bez lopte pokazuje koliko smo kao momčad napredovali. Ako kažu da obrana osvaja naslove, onda idemo po to, kazao je Arteta
Mikel Arteta otkrio što se događalo u svlačionici: 'Ispričao sam im se, a oni su me zagrlili'
Arsenal je izborio finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na Emiratesu je golom Bukaya Sake svladao Atlético Madrid 1-0 i s ukupnih 2-1 prošao u završnicu natjecanja, gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja Bayerna i PSG-a. Trener londonske momčadi Mikel Arteta nije skrivao emocije nakon velikog uspjeha.
- Ovo je nevjerojatna večer. Proživjeti ovakav trenutak s igračima i ljudima u klubu zaista je poseban osjećaj. Sve kroz što prolazimo sada ima smisla. Vidim oko sebe sretna i ponosna lica - rekao je Mikel Arteta pa posebno istaknuo ulogu navijača:
- Od početka je bilo nevjerojatno. Navijači su nas dočekali ispred stadiona, donijeli su energiju i strast. Postavili su standard, a mi smo ga pokušali pratiti. Godinama smo se trudili vratiti im taj osjećaj ponosa i radosti.
Arteta otkrio je i detalj iz svlačionice uoči utakmice koji najbolje opisuje atmosferu unutar momčadi:
- Na posljednjem treningu okupio sam igrače i rekao im da će igrati ista postava kao i u prošloj utakmici. Ispričao sam im se zbog te odluke, ali svi su mi odgovorili da je odluka na meni i da su spremni pomoći koliko god treba. Na kraju su me zagrlili. To zajedništvo me najviše impresionira.
Trener Arsenala osvrnuo se i na napredak momčadi tijekom sezone.
- U vrhunskom sportu moraš stalno biti na razini jer nikad ne znaš što donosi sljedeći trenutak. Stalno radimo na sebi, a ja sam vrlo kritičan prema sebi. Povratak nekih igrača puno nam je pomogao.
Posebno je pohvalio i učinak Viktora Gyökeresa.
- Bio je nevjerojatan. Vidjeli ste reakciju publike svaki put kada bi imao loptu. Njegov rad i doprinos momčadi su ogromni.
Za kraj je naglasio važnost obrane u velikim utakmicama.
- Obrana je bila fantastična. Svi pričaju o napadu, ali način na koji radimo bez lopte pokazuje koliko smo kao momčad napredovali. Ako kažu da obrana osvaja naslove, onda idemo po to.
Arsenal će tako imati priliku osvojiti prvi naslov europskog prvaka u klupskoj povijesti, nakon što je jedino dosadašnje finale 2006. završio porazom od Barcelone.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+