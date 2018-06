Rostov u kockicama: Ma nitko nam ne može pokvariti slavlje

Hrvatski navijači kasno sinoć počeli su se u većem broju okupljati u Rostovu na Donu. Slavlje i veselje na svakom koraku, a ispred brojnih kafića i restorana hrvatski su navijači uz podršku domaćina dobro zagrijali glasnice za večerašnju utakmicu posljednjeg kola natjecanja po skupinama.

Island dobro poznamo, njihove navijače također, pa hrvatsku pjesmu na ruskim ulicama nisu uspjeli pokvariti ni vidno ohrabreni alkoholom Islanđani. Naši su 'situaciju' ekspresno riješili i Islanđani koji su se pokušali ubaciti nestali su brzo kao što su i došli.

Ako se ikoja utakmica na Svjetskom prvenstvu može nazvati relativno nevažnom, onda je za nas to ova. Hrvatska se plasirala već u osminu finala, prvo mjesto možemo izgubiti samo nekim ludim raspletom situacije i Dalić je najavio, recimo to tako, rezervnu postavu. No i ona izgleda prilično moćno i Islandu neće biti nimalo lako. Dapače, igrači koji danas istrče zasigurno će izborniku, ali i našim navijačima, htjeti dokazati da apsolutno zaslužuju poziv i nastup na SP-u i letjet će po terenu.

U prilog nam ne ide podatak da u četiri dosadašnja nastupa na SP-ima Hrvatska nikad nije pobijedila u trećoj utakmici, no zato ohrabruje da imamo sjajan skor s europskim reprezentacijama. U pet utakmica s Europljanima pobijedili smo četiri puta, a izgubili samo od Francuske u polufinalu 1998.

I zato, uz naravno viđeno na ovom SP-u, hrvatski navijači imaju razloga za pjesmu i slavlje čak i prije utakmice s Islandom. Možemo samo zamisliti kako će biti na tribinama...

