Rožman: Cijelo vrijeme smo mi dobri, samo nam se sad otvorilo da napokon počnemo i zabijati

Jedan od junaka večeri, mladi golman Ivor Pandur (20), sav sretan izjavu je davao uz zvučnu kulisu pobjedničke pjesme iz riječke svlačionice. Bijeli su napokon sličili na onu sjajnu momčad prije prisilne pauze

<p>Dva remija, tri poraza pa... Trijumf nad prvacima! Rijeci je europski plasman nakon osam godina počeo curiti iz ruku, a onda je u 21.00 dobila dar od Hajduka pa onda i sama sebe darivala pobjedom i igrom na tragu one koja ju krasila prije korona-pauze.</p><p><strong>VIDEO: Rijeka slavi trijumf nad Dinamom</strong></p><p>Da bi se pobijedilo Dinamu svoju je večer ipak morao imati i golman...</p><p>- Dosad nam trud nije bio nagrađen bodovima iako smo sve utakmice nakon pauze davali apsolutno sve od sebe. Presretni smo što nam se večeras sve vratilo i što smo ostvarili baš sve što smo očekivali - pričao je mladi golman <strong>Ivor Pandur</strong> uz zvučnu kulisu radosne pjesme iz riječke svlačionice.</p><p>- Normalno da nam je bilo lakše igrati nakon onako ranog gola. Jednostavno smo nekako bili rasterećeniji u glavama, manje brige da opet nešto može poći naopako. Hvala Bogu, prekinuli smo crni niz i to pobjedom nad prvacima i to bez primljenog gola! Idemo dalje, idemo po pobjedu u Zaprešić - rekao je Pandur koji je u derbiju branio: vrhunski.</p><p>- Drago mi je, pogotovo zbog igrača jer ti su dečki kroz sve utakmice bez pobjeda zapravo, izuzev drugog poluvremena u Osijeku, bili bolji od svih protivnika! Jako su patili i zbog poraza i zbog kritika, ali... Bili smo mirni, znali smo koliko vrijedimo. Čestitke i igračima i: publici. Podrška s tribina bila je sjajna, jako bitna - govorio je mladi šef struke <strong>Simon Rožman</strong> koji je također u ranom (auto)golu vidio veliko rasterećenje za svoju momčad...</p><p>- Nakon ranog gola sve je bilo lakše. Svjesno smo Dinamu prepustili dominaciju, ali ih i držali dovoljno daleko od gola. Imali smo i još nekoliko dobrih šansi. Mislim da smo pobijedili 100% zasluženo. Cilj je osigurati Europu, a onda u najboljoj mogućoj formi biti za finale Kupa.</p><p>Malo treba za rijeku osmijeha na Rujevici...</p><p>- Sretan sam zbog <strong>Čolaka</strong>, zaista je bilo frustrirajuće za sve gledajući koliko smo šansi sve ovo vrijeme stvarali, a promašivali. Europa nam je na dohvat ruke, afirmiramo dosta mladih igrača, igramo i za trofej... Mislim da imamo s čime biti zadovoljni. Rijeka zna što želi i kako ostvariti svoje ciljeve - rekao je Simon Rožman.</p><p>Zagrepčani naravno nisu bili zadovoljni rezultatom s Rujevice...</p><p><br/> - Poraz uvijek boli, čestitam Rijeci na pobjedi. Loše smo otvorili utakmicu, zabili si autogol, pa imali cijelo poluvrijeme teret zbog tog rezultatskog minusa. Pokušali smo se stabilizirati i imali nekoliko prigoda za izjednačenje. U nastavku smo imali naš najbolji period igre, to je izgledalo strukturalno dobro, imao sam osjećaj da možemo preokrenuti utakmicu, pa smo primili drugi gol i to nas je totalno sasjeklo - rekao je <strong>Igor Jovićević,</strong> pa dodao:</p><p>- Hajduk? Derbi je uvijek derbi, bez obzira na formu i nas i njih. Presudit će energija, želja i detalji, a mi ćemo se u sljedećih sedam dana dobro spremiti za tu utakmicu. Kažem,d forma u ovakvim utakmicama ne igra bitnu rolu. </p>