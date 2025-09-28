Rožmanu nakon pobjede pao 'teret s leđa': Konstantno dobro igramo, nedostajao je rezultat

Osijek je u 8. kolu HNL-a slavio na gostovanju kod Gorice 1-0 i upisao tek drugu pobjedu u sezoni. Pobjednički pogodak postigao je Arnel Jakupović u 35. minuti, preciznim udarcem kojim je osigurao svojoj momčadi važna tri boda.

U završnici utakmice obje su momčadi ostale s igračem manje. Gorica je od 77. minute igrala bez Ante Ercega, koji je nakon ulaska s klupe zaradio dva žuta kartona. Duboko u sudačkoj nadoknadi drugi žuti i isključenje dobio je i Osijekov Luka Vrbančić.

Nakon dvoboja oglasili su se oba trenera. Mario Carević, strateg Gorice, čestitao je protivniku.

- Čestitam Osijeku na pobjedi. Dobro smo krenuli, ali kasnije nam je ponestalo energije. U prvom dijelu imali smo veliku šansu, žao mi je i situacije s Vrzićem u nastavku. S igračem manje pokušavali smo igrati i imali posjed, no otvorilo se i Osijeku. Moramo se pomiriti s porazom - izjavio je za MAXSport.

Simon Rožman, trener Osijeka, bio je znatno zadovoljniji.

- Čestitke igračima. Igrali smo i prije dobro, ali rezultati nisu pratili igru. Danas smo htjeli mirnu utakmicu, promijenili smo sustav i tjerali protivnika prema sredini. Šteta što nismo ranije iskoristili prilike i mirnije priveli susret kraju. Ovo su za nas jako važna tri boda iz više razloga - rekao je Rožman.