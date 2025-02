Rubialesa proglasili krivim zbog skandaloznog poljupca. Ipak neće morati ići u zatvor...

Bivši predsjednik Španjolskog nogmetnog saveza Luis Rubiales proglašen je krivim za poljubac igračice Jenni Hermoso bez njezina dopuštenja. Sud mu je naložio plaćanje kazne od 10.000 eura te mu je odredio zabranu prilaska igračici na udaljenost manju od 200 metara tijekom jedne godine. Osim toga, Rubiales godinu dana ne smije stupiti u kontakt s njom. Budući da je odluka prvostupanjska, on ima pravo na žalbu.

Incident se dogodio nakon što je Španjolska prvi put u povijesti osvojila zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. Rubiales je svojim ponašanjem zasjenio proslavu tog povijesnog uspjeha, što je izazvalo val protesta u Španjolskoj i potaknulo značajnu raspravu o seksizmu u sportu. Nakon skandala, Rubiales je podnio ostavku na mjesto predsjednika Španjolskog nogometnog saveza. Fifa ga je suspendirala na tri godine, a Uefa mu je ukinula funkciju potpredsjednika.

Jenni Hermoso je na sudu svjedočila o spornom događaju, dok je Rubiales sjedio i bilježio izjave. Španjolska reprezentativka detaljno je opisala incident koji se dogodio nakon finalne utakmice. Tijekom suđenja, naglasila je da nikada nije dala pristanak za poljubac te je ispričala kako je nakon incidenta morala napustiti Madrid zbog prijetnji smrću.

Nogometašica je pred sudom rekla da od tada ne živi slobodno.

- Kamere su me pratile 24 sata dnevno. Ljudi su me čekali pred kućom, slijedili me i fotografirali dok sam doručkovala s majkom. Bojala sam se pogledati oko sebe na ulici jer sam strahovala da me netko prati. Dobivala sam prijetnje smrću i razne poruke. Zajedno s obitelji iselila sam se iz Madrida jer više nisam mogla podnijeti situaciju. Moj se život tada promijenio i od tog trenutka ne mogu ga slobodno živjeti - ispričala je Hermoso.

Foto: HENRY ROMERO/REUTERS

Tvrdila je da je nitko nije pitao kako se osjeća te da su je ljudi iz Saveza pokušali natjerati da laže i izjavi kako je pristala na poljubac.

- Nitko me nije poštovao. Moj šef me poljubio u usta, a to u nijednom slučaju ne smatram normalnim. Nitko me nije pitao kako se osjećam, čak ni Jorge Vilda, bivši izbornik reprezentacije, u kojeg smo imale puno povjerenja. Nitko, ali baš nitko nije me pitao što mi prolazi kroz glavu. Savez me trebao zaštititi, ali to nije učinio - svjedočila je Hermoso.

Tužiteljstvo je za Rubialesa tražilo godinu dana zatvora zbog seksualnog napada i 18 mjeseci zatvora zbog prisile, zabranu prilaska i kontaktiranja s Hermoso te novčanu naknadu od 60.000 eura.