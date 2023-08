Rujevica je eruptirala: Evo kako je Smolčić zabio moćnom Lilleu

Još u Lilleu vidjelo se da milijuni ništa ne znače. Rijeka je vodila i parirala momčadi od 213 milijuna eura pa na koncu nesretno izgubila 2-1 u samoj završnici. No, raspalilo je to euforiju i vjeru među navijačkim pukom da ova Rijeka može do čuda i plasmana u Konferencijsku ligu!

Rujevica je rasprodana nekoliko dana prije i bilo je jasno da francuskog velikana čeka paklena atmosfera. Rijeka je krenula silovito, imala ogromnu šansu na samom početku, ali nije ušlo. Riječani su letjeli terenom na krilima čudesnog huka s tribina, dominirali protiv Lillea, no lopta nije htjela u gol. A onda jedna gužva u petercu i erupcija na krcatoj Rujevici!

Rijeka je povela protiv Lillea u 58. minuti golom Ivana Smolčića te tako anulirala prednost Francuza iz prve utakmice (2-1). Fruk je ubacio u peterac iz slobodnjaka, golman Lillea je to odbio, pucao je Hodža u blok, a onda je na loptu naletio Smolčić koji ju je pospremio u mrežu. Najdraži gol u karijeri, bez premca.

Ukupan rezultat je 2-2, a ako ovako ostane, utakmica ide u produžetke. No, ono što je najvažnije, Rijeka je opet u igri!