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IHF OBJAVIO

Rukomet vraća Ruse i Bjeloruse. Prvo će morati na testiranja...

Piše Jakov Drobnjak,
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Rukomet vraća Ruse i Bjeloruse. Prvo će morati na testiranja...
Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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IHF ukinuo zabranu Rusima i Bjelorusima, vraćaju se bez dodatnih uvjeta, uz prijelazno razdoblje. Bit će obavljena testiranja na doping

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Krovna rukometna organizacija, IHF, na svojim je stranicama objavila priopćenje u kojem ukida zabrane za ruske i bjeloruske sportaše. Nakon odluka Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) od 7. svibnja i 7. srpnja 2026. godine, Vijeće Međunarodne rukometne federacije odlučilo je uskladiti svoj stav s najnovijim preporukama MOO-a te s trenutnim učinkom ukinuti zabranu, uvedenu 4. ožujka 2022., kojom je ruskim i bjeloruskim reprezentacijama, dužnosnicima, sucima, predavačima i stručnjacima bilo onemogućeno sudjelovanje na natjecanjima i u aktivnostima IHF-a.

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"U skladu s preporukom MOO-a, IHF će u suradnji s Međunarodnom agencijom za testiranje (ITA) provesti sve potrebne mjere kako bi ispunio važeće antidopinške zahtjeve vezane uz povratak ruskih sportaša u međunarodna rukometna natjecanja, uz potpuno poštovanje Svjetskog antidopinškog kodeksa. Pritom neće biti uvedeni nikakvi dodatni uvjeti za nastup niti druga ograničenja.

Posljednjih mjeseci Vijeće IHF-a postupno je radilo na procesu reintegracije. Tako je 24. ožujka 2026. ruskim i bjeloruskim mlađim reprezentacijama dopušteno organizirati i igrati prijateljske utakmice te sudjelovati na turnirima koje same organiziraju, uz uvjet da potpišu izjavu kojom potvrđuju da nisu povezane s vojskom ili državnim sigurnosnim službama. Potom je 6. svibnja 2026. odobrena mogućnost dodjele posebne pozivnice (wild card) ruskoj ili bjeloruskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo rukometašica do 16 godina ili za IHF Nations Trophy, kada za to budu ispunjeni uvjeti.

IHF ističe kako će potpuna reintegracija ruskih i bjeloruskih reprezentacija te njihovih dužnosnika vjerojatno zahtijevati određeno prijelazno razdoblje. Unatoč tome, Federacija poručuje da se raduje njihovu povratku u međunarodnu rukometnu zajednicu te vjeruje da će uz potporu i suradnju svih uključenih biti osigurani uvjeti za njihov pravodoban i uspješan povratak.

Istodobno, IHF ponovno naglašava svoju dugogodišnju potporu Rukometnom savezu Ukrajine te izražava solidarnost s Ukrajinom. Federacija snažno osuđuje rat koji i dalje traje te njegove razorne posljedice, uz nadu da će sukob uskoro završiti kako bi se ponovno uspostavili mir, normalni sportski odnosi i međunarodna suradnja.

Na kraju, IHF poručuje da ostaje predan zaštiti temeljnih vrijednosti sporta, poticanju dijaloga unutar međunarodne rukometne zajednice te donošenju odluka koje će biti u skladu s preporukama MOO-a i interesima svjetskog rukometa", stoji u priopćenju IHF-a.

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