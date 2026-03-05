Rukometašice pružile sjajan otpor Francuskinjama. I dalje ovisimo o sebi u borbi za EP

U gradu rukometa Bjelovaru i u potpuno renoviranoj i obnovljenoj Dvorani europskih prvaka, održana je utakmica Hrvatske i Francuske u sklopu 3. kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Brončane s prošlog Svjetskog prvenstva (2025.) pobijedile su rezultatom 30-19 'kraljice šoka' koje su u Bjelovar došle u oslabljenom sastavu zbog povećeg broja ozljeda te s nekoliko debitantica koje su imale priliku osjetiti kako je to obući nacionalni dres prvi put.

Uz kapetanicu Katarinu Ježić, Miju Brkić i Josipu Mamić od nedavno na raspolaganju izborniku Ivici Obrvanu nisu ni Kristina Prkačin, Tena Petika, Ana Malec, Ema Balaško i Lea Zetović koje su bile na Svjetskom prvenstvu. Uz sve to, u posljednji trenutak reprezentaciji su morale otkazati Katarina Pavlović i Kala Kosovac koje su se nedavno ozlijedile. Debitantice su na ovom susretu bile Lana Strugar (ŽRK Sinj) i Tara Đelekovčan (Lokomotiva).

Atmosfera u dvorani i poznati gosti

Bez obzira na rezultat, atmosfera i ambijent na tribinama su pokazali da Bjelovar zna pripremiti sjajnu dobrodošlicu 'kraljicama šoka'. Nabijanje po bubnjevima i gromoglasno navijanje svih prisutnih dali su sjajan vjetar u leđa našim rukometašicama. Sjajnu atmosferu u dvorani napravilo je oko okupljenih gledatelja, a od poznatih u VIP loži bili su Tomislav Grahovac (predsjednik HRS-a), Gordan Jandroković (predsjednik Hrvatskog sabora), Dario Hrebak (gradonačelnik Bjelovara), proslavljeni hrvatski golman Vlado Šola te nekoliko legendarnih rukometaša Bjelovara iz slavne 1972. godine kada su osvojili Ligu prvaka. U VIP loži bile su još i ozlijeđene reprezentativke poput Mije Brkić, Josipe Mamić i Kristine Prkačin.

O kakvom se hvalevrijednom projektu radi, potvrdio je za medije Dario Hrebak:

- Cijeli ovaj projekt stoji više od četiri milijuna eura. Veliki dio tih novaca je iz europskih fondova. Kada nam se pružila prilika da u energetsku obnovu škole (IV. osnovna škola Bjelovar op. a.) uredimo i dvoranu, nismo dvojili ni jednog trenutka jer to dugujemo svim našim rukometašicama i rukometašima. Kako onima koji su nosili slavu Bjelovara nekada, tako i današnjim generacijama kojima smo stvorili sjajne uvjete za trening i razvoj. Ovo nije kraj jer mi imamo plan u Bjelovaru izgraditi i rukometnu Arenu s oko četiri tisuće mjesta i budite sigurni, to ćemo i napraviti. Cijeli grad može biti ponosan na sve što smo napravili.

Prejaka Francuska dominirala od početka

Nervozan start u susret rezultirao je bez postignutog pogotka Hrvatica u prvih pet minuta. Nakon deset minuta utakmice Francuskinje su se rezultatski odvojile i vodile tri razlike, a golmanica Györa Hatadou Sako odlično je zaustavljala udarce Hrvatica i podizala formu za nastavak utakmice. Najraspoloženija kod Hrvatske bila je u tom periodu Dejana Milosavljević, dok je kod Francuskinja dominirala najefikasnija u ovosezonskoj Ligi prvaka Alicia Toublanc.

Nakon nepunih 20 minuta susreta Francuskinje su povećale prednost i vodile sedam razlike. Izbornik Obrvan odlučio je igrati bez golmanice Lucije Bešen u vrhu napada, ali taj rizik se nije isplatio jer smo primili još nekoliko jeftinih golova. Do kraja poluvremena raspoložene Francuskinje zabile su sveukupno 19 golova, a Hrvatska sedam. Nakon prvog dijela kod Francuskinja su s četiri gola najefikasnije bile Toublanc i Sarah Bouktit, a kod Hrvatica kapetanica Dejana Milosavljević s tri gola.

Drugo poluvrijeme imalo je pozitivan početak s nekoliko golova u mreži Francuskinja koje su rotirale roster. Čvrsta obrana i raspoložena povratnica u reprezentaciju Ivana Kapitanović imala je nekoliko sjajnih obrana te pomogla da se koliko-toliko rezultatski približimo, ali zaostatak iz prvog dijela bio je prevelik.

Nakon prve polovice drugog dijela Hrvatice su bile i više nego ravnopravne. U jednom trenutku smanjile su zaostatak na osam golova i bile u pozitivnom naletu na krilima Milosavljević koja je do kraja susreta zabila osam golova. Najviše golova za gošće, njih sedam, zabila je kružna napadačica Sarah Bouktit.

Srećom, ovaj susret i onaj u Francuskoj koji se igra u nedjelju u 16.30 sati u Metzu, nisu odlučujući jer su izabranice Ivice Obrvana pobijedile Finsku u Sisku (25-17) i Kosovo u Prištini (32-22) u dosadašnjem dijelu kvalifikacija. Još su preostala dva susreta s potonje spomenutim reprezentacijama nakon gostovanja u Francuskoj.

Hrvatska i Francuska su s današnjom utakmicom međusobno odigrale 25 susreta. Francuska je puno uspješnija jer je dobila čak 16 utakmica; Hrvatskoj je pripalo njih sedam, a dva su završena remijem.

Europsko prvenstvo 2026. godine zajednički organizira čak pet zemalja; Poljska, Rumunjska, Turska, Češka i Slovačka, a igra se od 3. do 20. prosinca.