Rumunjski FCSB trese skandal! Legendarni igrač kluba je zbog plina za smijanje poslan u Grčku

Ozbiljna priča pojavila se u pozadini odlaska Octaviana Popescua iz FCSB-a. Rumunjski nogometaš ovog je rujna preselio u Grčku, gdje će igrati za Levadiakos, no njegov odlazak iz bukureštanskog kluba prati slučaj koji se navodno dogodio nekoliko dana prije prvenstvenog susreta s UTA Aradom 30. kolovoza.

Prema informacijama koje je objavio rumunjski medij GSP, 23-godišnji Popescu u jednom je trenutku prestao odgovarati na pozive. Budući da mu se nisu mogli javiti ni ljudi iz kluba ni članovi obitelji, slučaj je prijavljen nadležnim službama.

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Policija i vatrogasci potom su navodno stigli na njegovu adresu. Kako nitko nije otvarao vrata, morali su nasilno ući u stan. Prema navodima koji su se pojavili u rumunjskim medijima, ondje su zatekli Popescua i još jednu osobu, dok su se u prostoriji nalazili i brojni baloni povezani s korištenjem protoksida dušika, poznatijeg kao plin za smijanje.

Nogometaš je, prema tim izvještajima, bio u stanju euforije, a tijekom intervencije navodno je postao verbalno agresivan i nije želio surađivati s policijom. Nakon dolaska hitne medicinske pomoći prevezen je u psihijatrijsku bolnicu. GSP je objavio da FCSB u tom trenutku nije izlazio u javnost s detaljima cijelog događaja.

Nekoliko dana poslije Popescu je napustio FCSB i otišao na jednogodišnju posudbu u Levadiakos. Grčki klub nema opciju njegova trajnog otkupa, a u novoj će sredini ponovno surađivati s Eliasom Charalambousom i Mihajem Pintilijem, bivšim trenerima FCSB-a. Za FCSB je odigrao 234 utakmice, zabio 28 golova i podijelio 30 asistencija.

Cijeli slučaj dodatno je dobio na težini nakon novih informacija iz Rumunjske. GSP je objavio da navodni incident iz kolovoza nije bio prvi put da je Popescu imao problema povezanih s korištenjem plina za smijanje. Prema izvorima tog medija unutar kluba, slična se situacija dogodila i prije više od godinu dana.

U tom ranijem slučaju Popescuu je navodno pozlilo, nakon čega je pomoć zatražio od tadašnjeg suigrača Alexandrua Pantee. Pantea je prema tim informacijama otišao do njega zajedno s majkom, koja radi kao medicinska sestra. Njih dvojica nakon toga navodno su se posvađali i određeno vrijeme nisu razgovarali. Sada će ponovno biti suigrači u Levadiakosu.

Iz FCSB-a zasad nisu potvrdili konkretne navode o konzumaciji protoksida dušika. Predsjednik uprave kluba Mihai Stoica slučaj je opisao kao osjetljivu temu koja nema veze s nogometom te naglasio da ne želi komentirati informacije koje nije osobno vidio. Istaknuo je i da je Popescu imao problema s društvom u kojem se kretao. Gigi Becali također je odbacio dio napisa te rekao da je igrač u Grčku otišao kako bi se udaljio od takvog okruženja.

Protoksid dušika bezbojan je plin koji se u medicini koristi zbog analgetskog i sedativnog učinka. Udisanje izvan medicinske primjene može izazvati kratkotrajnu euforiju, vrtoglavicu i promjene percepcije, dok učestala ili prekomjerna uporaba može imati ozbiljne posljedice, uključujući neurološke probleme. Prema rumunjskim medijima, sama tvar ondje trenutačno nije na popisu zabranjenih supstanci.