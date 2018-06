Rusi se zaigrali: Neplaniranih 12 mlrd. €, najskuplje SP ikad

Rusi su na ovaj Mundijal potrošili više nego su planirali učinivši ga tako najskupljim u povijesti. Rekordni izdaci popeli su se s 664 milijardi rubalja (9 milijardi eura), koliko su predviđali 2013., na konačnih 883 milijarde (oko 12 milijardi eura). Time su premašili brazilski ulog od oko 10 milijardi eura.

Vrtoglave brojke objavljene su u ruskom poslovnom dnevnom listu RBC. Rusi su čak 2016. napravili plan prema kojem smanjuju

predviđene troškove na 8 milijardi eura, ali očito nisu računali na dodatne izdatke. Budžet su prepravljali 35 puta, a ministar sporta Pavel Kolobkov pravda to činjenicom da su uz sve navedene troškove morali platiti i antiterorističke jedinice, a od 12 stadiona polovica je izgrađena posebno za ovaj događaj.

Ruska javnost ipak sumnja u opravdanost megalomanskog projekta strahujući da će nakon Svjetskog prvenstva stadioni biti neiskorišteni i ostati zjapiti prazni, kao što je to slučaj u drugim zemljama domaćinima. Lokalni mediji podsjetili su na Putinovu izjavu kako svaki objekt mora sam pokriti svoje troškove, no jednostavnom računicom da će ih to stajati 2 do 5 milijuna eura godišnje, već sad znaju da će biti nemoguća misija.

Osim izgradnje stadiona, cesta, kampova za reprezentacije tu su i cesije klubovima i nagrade reprezentacijama koji su najviši u svih 21 dosadašnjih prvenstava. Stajat će ih 670 milijuna eura. Primjerice, svaki klub čiji je igrač na Svjetskom prvenstvu primit će od FIFA-e 7230 eura na dan.

- Svaka reprezentacija dobit će već prije početka prvenstva 1,3 milijuna eura za pokrivanje troškova priprema. Svakoj ekipi zagarantirano je najmanje 8 milijuna eura za sudjelovanje na Mundijalu 2018 - obznanila je FIFA.

Čak 340 milijuna eura podijelit će 32 tima. Pobjedniku ide 32 mil., viceprvaku 24 milijuna, za treće mjesto nagrada je 20 milijuna eura, a za četvrto 18,5.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.