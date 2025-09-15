S Francuskom je srušio snove Hrvatskoj o osvajanju SP-a, a sada je 'objesio kopačke o klin'

Samuel Umtiti (31), bivši francuski reprezentativac i svjetski prvak iz 2018., odlučio je zaključiti svoju igračku karijeru. Odluku je objavio u Lyonu, gradu u kojem je započeo nogometni put i gdje je prošao sve mlađe selekcije.

"Nakon intenzivne karijere s usponima i padovima, došlo je vrijeme za rastanak. Dao sam sve od sebe sa strašću i ne žalim ni za čim. Hvala svim klubovima, predsjednicima, trenerima i suigračima s kojima sam radio", napisao je Umtiti na Instagramu.

Nogometnu priču započeo je u Lyonu, a 2016. ostvario je veliki transfer u Barcelonu, koja je za njega platila 25 milijuna eura. Već u prvim sezonama u Kataloniji nametnuo se kao standardni stoper, igrao mirno i pouzdano te osvojio dvije La Lige, tri Kupa kralja i dva španjolska Superkupa. S Lyonom je ranije uzeo francuski kup i superkup.

Vrhunac karijere doživio je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. U polufinalu protiv Belgije zabio je jedini pogodak i odveo Francusku u finale. Nekoliko dana poslije, u Moskvi je s "tricolorima" podignuo najvažniji trofej u nogometu. Na turniru je odigrao šest utakmica u paru s Raphaëlom Varanom i upisao se u povijest francuskog sporta.

Foto: Marvin Ibo Guengoer/DPA

Ipak, isti turnir označio je i početak problema. Unatoč preporuci liječnika da operira koljeno, Umtiti je odlučio "stisnuti zube" i nastupiti u Rusiji. Ta mu je odluka donijela svjetski naslov, ali i kronične tegobe koje su mu obilježile ostatak karijere. Od sezone 2018./19. sve je rjeđe igrao, rijetko je prelazio 18 nastupa po sezoni, a unatoč raznim terapijama više nije dosegnuo staru formu.

Barcelona je 2023. sporazumno raskinula ugovor s njim i poslala ga na posudbu u Lecce, gdje je 2022./23. odigrao 25 utakmica i pokazao da još uvijek može igrati na visokoj razini. Sljedeće sezone potpisao je za Lille, no kronične ozljede ponovno su ga udaljile s terena - u dvije godine odigrao je samo 13 utakmica. Posljednji službeni nastup upisao je u siječnju 2024. u Kupu Francuske, a iste godine prošao je još dvije operacije koljena.

Kad je u ljeto 2024. ostao bez kluba, dao si je rok do 10. rujna da odluči hoće li prihvatiti neku od ponuda ili okončati karijeru. Zdravlje je na kraju prevagnulo. Umtiti za Francusku ima 31 nastup i četiri pogotka. Debitirao je na Europskom prvenstvu 2016., igrao i na Kupu konfederacija 2017., a reprezentativnu karijeru završio je 2019. zbog ozljeda.