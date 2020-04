'S kapom je izgledao kao reper, mislio sam - ma nema šanse!'

Tog je dana u Dortmundu sjedio jedan jako, jako mlad dečko u mojoj blizini. Bejzbol kapa na 'pola osam', plavi pramen koji ima i danas... Izgledao je kao neki reper. Mislio sam si: Ma nema šanse, nemam sad vremena za ovo, priznao je Jürgen Klopp govoreći o prvom susretu sa Sadiom Maneom, sadašnjom zvijezdom europskog prvaka Liverpoola.

S Mohamedom Salahom i Robertom Firminom trenutno tvori najbolji napadački trojac na svijetu, hvali ga njemački Bild, a Erling Haaland kaže da je najbolji igrač s afričkog kontinenta. Ipak, Klopp ga je prvo 'otkantao'.

- Jednostavno je bilo tako. Tada nismo imali lošu momčad i trebao mi je netko tko može razumjeti da možda i neće uskoro krenuti od prve minute ili uopće zaigrati. Trebao mi je netko s kim mogu raditi, koga mogu razvijati - prisjeća se Klopp pa priznaje:

- Rekao bih da imam relativno dobar osjećaj za ljude, ali tog dana sam totalno promašio. Srećom, Sadio je imao želju raditi sa mnom kasnije, kao što sam i ja imao želju raditi s njim. Bila je to 'win-win' situacija.

'Odakle dolazim, morate dati sve'

Sadio Mane (27) obožavan je u javnosti zbog svoje skromnosti. Njegovo podrijetlo i teško djetinjstvo naučili su ga da se u životu mora boriti za uspjeh, a to cijene i njegovi treneri. Nakon što je dokumentarac 'Made in Senegal' ugledao svijetlo dana, svi pričaju o Liverpoolovom čudu.

- Tamo odakle ja dolazim morate sve uložiti da biste uspjeli u nogometu. Ne znam zašto svi misle da sam poseban. Ja sam samo običan čovjek i nisam savršen - kaže o sebi Sadio, ali Klopp zna zašto:

- Taj paket koji on nudi ga čini ponosnim. Cijela osoba. On je izdržljiv, brz, tehnički odličan, igra s obje noge... Puno toga je ponio na svojim leđima i puno toga pretrpio da bi danas bio tu gdje je. To je nešto jako, jako posebno - hvali ga trener.