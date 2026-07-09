'S Musom na klupi želimo biti prava neosvojiva tvrđava'

Lijepa rukometna priča piše se u Dubrovniku. U svega pet godina, od osnutka kluba, odnosno najnižeg ranga, RK Ardiaei dogurao je do Premijer lige. Moglo se dogoditi još prošle sezone, ali sve uvijek dolazi u svoje vrijeme. Pa će tako mladi dubrovački klub u premijernu prvoligašku sezonu povesti Željko Musa (40).

Velika stvar za dubrovački klub, ali i hrvatski rukomet u cjelini jer Musa, koji je dosad radio u švicarskom Kriensu, mogao je birati, ali izabrao je jug Hrvatske, na kojem imaju veće ambicije od isključivo sudjelovanja. Mnogi na imenu još lome jezik, ali i to će se uskoro promijeniti jer priča je na zdravim temeljima.

- Grupa entuzijasta, bivših igrača, nas 10-ak, osnovali smo klub 2021. godine u Župi dubrovačkoj. Tad je bivši klub iz Dubrovnika propao, a mi smo se, žaleći za svime, upustili u priču s novim klubom. Prva je ideja bila da radimo s djecom i mladima, ali onda smo shvatili da u nama još ima igračke vatre. U prvoj smo sezoni odmah osvojili ligu, i iz godine u godinu to je dobro funkcioniralo. Lani nismo uspjeli protiv Metkovića u dodatnim kvalifikacijama, ove sezone suvereno smo osvojili prvo mjesto u 1. ligi Jug. Nije jednostavna ta liga, mi smo na samom jugu i sva su putovanja dugačka i naporna. Ali sve se isplatilo, ovo smo sanjali kad smo krenuli u priču. Također, ponosni smo i na mladi pogon, naša U13 selekcija bila je uvjerljivo prva u Dalmaciji, a U15 druga, odmah iza Zadra, koji je bio prvak Hrvatske. Ove godine imat ćemo sve mlade selekcije kako i nalažu pravila - govori tajnik kluba i jedan od osnivača, Nikša Bušlje, brat proslavljenog vaterpolista Andre.

Jonkoping: Svjetsko rukometno prvenstvo, skupina G, Hrvatska - SAD | Foto: PIXSELL

Natrag u prosjek s Musom na klupi više planirate?

- To ne bi bilo ambiciozno. Moram zahvaliti sad bivšem treneru Damiru Batinoviću, koji je zbog privatnih razloga morao otići, pošteno smo iskomunicirali jer Premijer liga donosi veće zahtjeve i obaveze. Musa je bio u vrhu liste želja, znamo da je radio i s mladima u švicarskom Kriensu, da je u prvoj sezoni osvojio kup Švicarske. Tražio je novi projekt, naš mu se svidio i mislim da će i nama biti lakše složiti momčad s njim kao trenerom.

Prate li te želje i financije?

- Mi smo po tom pitanju specifičan primjer, ljudi mi najčešće ne vjeruju kad im govorim. Mi smo ovo dosad sve napravili bez ikakve financijske pomoći gradske ili lokalne samouprave, sportske zajednice. To je zbog pravila po kojem klub treba postojati minimalno četiri godine prije nego stekne pravo na financijsku pomoć. Nasreću, sponzori su prepoznali priču, pomagale su uslugama, financijski. Također, moram zahvaliti i Musi, koji je drugdje mogao sigurno financijski više profitirati. Sad očekujemo da ćemo nešto dobiti od Grada, da ćemo proračunom barem za početak dostići klubove iz donjeg doma te da ćemo napraviti Dubrovnik neosvojivom tvrđavom.

Planovi su veći od ostanka u ligi?

- Imamo solidnu ekipu, mnogo govori činjenica da su svi igrači htjeli ostati u klubu. Svjesni smo da nam trebaju pojačanja i ona će se dogoditi. Primaran cilj je ostanak, ali ako se posložimo do početka priprema prema željama, ne bih rekao da će netko osim Zagreba i Nexea biti uvjerljivo bolji od nas. Tko zna, možda i mi budemo ti koji će se boriti za treće mjesto u našoj skupini i Ligu za prvaka, nije to znanstvena fantastika. A onda u budućnosti i europsko mjesto. Skupina sa Zagrebom i Nexeom baš nas je obradovala jer će privući i ljude koji možda ne prate rukomet.

Pozadina imena kluba je...

- U drugoj utakmici uopće koju smo igrali na Hvaru, domaćini su se zafrkavali da će pokloniti dvije ulaznice onom tko uspije izgovoriti ime protivnika. Tražili smo simboliku, da nije ni Župa dubrovačka ni Dubrovnik, ili Jug, Square, Ragusa. Tako smo došli do podatka da su ova područja davno naselili Ardiaejci, ilirski ratnici, moreplovci. Vjerujem da će ljudi sad svladati naše ime.

