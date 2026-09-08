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S Realom je bio na vrhu, na SP-u 2014. postao je zvijezda, a sada dolazi u talijansku 2. ligu?

Piše Jakov Drobnjak,
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S Realom je bio na vrhu, na SP-u 2014. postao je zvijezda, a sada dolazi u talijansku 2. ligu?
Foto: IMAGO/Leonardo Ramirez/IMAGOSPOR
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James Rodriguez šokira nogometni svijet: bivša zvijezda Reala pregovara s drugoligašem Avellinom i mogao bi završiti u Serie B

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James Rodriguez mogao bi uskoro napraviti potez koji bi malo tko povezao s njegovim imenom. Kolumbijski veznjak, nekadašnji osvajač Zlatne kopačke i dvostruki europski prvak s Real Madridom, na pragu je dolaska u talijansku Serie B. Prema informacijama iz Italije, 35-godišnji Rodriguez pregovara s Avellinom, klubom koji bi njegovim dolaskom dobio jedno od najvećih imena u svojoj povijesti.

Rodriguez je trenutačno bez kluba, a posljednjih nekoliko godina nisu prošle prema očekivanjima. Nakon odlaska iz europskog nogometnog vrha igrao je za Rayo Vallecano, León i Minnesota United, no ni u jednom od tih klubova nije uspio dugoročno vratiti formu koja ga je nekoć činila jednom od najvećih zvijezda svjetskog nogometa.

Kako piše La Gazzetta dello Sport, Kolumbijac je kao slobodan igrač razmatrao ponude iz različitih dijelova svijeta. Ipak, nijedna od opcija iz prvoligaških sredina nije bila dovoljno primamljiva da bi je prihvatio. Avellino se u međuvremenu pojavio kao potpuno neočekivana alternativa.

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Foto: IMAGO/Mohammad Karamali/IMAGOSTO

Pregovori između talijanskog kluba i Rodriguezova tima traju već otprilike mjesec dana. Sportski direktor Mario Aiello pritom je imao važnu ulogu u pokušaju da uvjeri slavnog Kolumbijca. Avellino je otišao korak dalje od uobičajenih pregovora pa je igračevom okruženju slao i videomaterijale kojima je želio pokazati kakva atmosfera prati klub i nogomet u gradu. Strast navijača i ambijent koji podsjeća na južnoameričku nogometnu kulturu očito su dodatno zainteresirali Rodrigueza.

Ipak, iza mogućeg transfera ne stoji samo želja za novim iskustvom. Rodriguez prije svega želi igrati. Redovita minutaža ključna mu je kako bi ostao u planovima kolumbijske reprezentacije uoči nadolazeće Copa Américe. Iako posljednjih sezona nije imao kontinuitet nastupa na klupskoj razini, na posljednjem Svjetskom prvenstvu pokazao je da još uvijek posjeduje kvalitetu za igranje na najvišoj razini.

Upravo bi zato njegov dolazak bio posebno zanimljiv i za trenera Avellina Alessandra Nestu, koji bi u momčadi dobio igrača s iskustvom najvećih europskih utakmica.

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Sada je na potezu klupsko vodstvo. Uprava Avellina zajedno s obitelji D'Agostino razmatra financijske mogućnosti cijelog posla. Rodriguez bi predstavljao ozbiljan financijski zalogaj za drugoligaša, no istodobno bi njegov angažman mogao donijeti golem marketinški učinak.

Rodriguez iza sebe ima karijeru kakvu većina nogometaša može samo sanjati. Nastupao je za Porto, Bayern, Real Madrid i Everton, a u karijeri je osvojio čak 25 trofeja. Sada bi, ako pregovori budu uspješno zaključeni, novo poglavlje mogao otvoriti na mjestu koje je teško bilo tko mogao predvidjeti - u drugoligaškom Avellinu.
 

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