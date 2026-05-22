James Rodríguez napao Kovača u dokumentarcu: 'Pitao sam ga treniram li za Tour de France?'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 6 min
Kolumbijska zvijezda James Rodríguez u novom Netflixovom dokumentarcu otvoreno je progovorio o teškom odnosu s Nikom Kovačem za vrijeme posudbe u Bayern Münchenu

James Rodríguez, danas 34-godišnji kolumbijski nogometaš, u svom je Netflixovom dokumentarcu progovorio o dvije sezone provedene na posudbi u Bayern Münchenu od 2017. do 2019. godine, posebno se osvrnuvši na loš odnos s tadašnjim trenerom Nikom Kovačem.

Početak je bio obećavajuć, James je hvalio Carla Ancelottija i Juppa Heynckesa jer su govorili španjolski, što mu je olakšalo prilagodbu. Pod njihovim vodstvom odigrao je 2645 minuta i upisao osam golova i 14 asistencija. Nakon što je Bayern u rujnu 2017. otpustio Ancelottija, Heynckes je privremeno preuzeo klupu i odveo klub do naslova prvaka.

Dolaskom Nike Kovača u ljeto 2018. sve se promijenilo.

- Svaki trener ima svoje miljenike, a ja nisam bio jedan od njegovih - prisjetio se James.

Odnos su dodatno otežale jezične barijere, a Kolumbijac priznaje da se nikada nije potrudio svladati njemački. Ističe kako mu je najviše smetao Kovačev pristup treningu.

- Tjerao nas je da nakon svakog treninga vozimo bicikl 30 minuta. Rekao sam mu: 'Čekajte, spremam li se ja za Tour de France? Ja sam nogometaš' - iskreno je opisao.

Kovačeve metode ostavile su trag i u statistici. U drugoj sezoni James je odigrao svega 1654 minute, dijelom i zbog ozljeda, a sezonu je završio sa sedam golova i šest asistencija.

Bayern po isteku posudbe vrijedne 13 milijuna eura nije produljio suradnju. James se vratio u Real Madrid, ali nikada nije uspio povratiti formu iz 2014. kada ga je Real za 75 milijuna eura doveo iz Monaca. Kovač je pak dobio otkaz u Bayernu u studenom 2019. unatoč osvajanju dvostruke krune, a danas vodi Borussiju Dortmund.

Od odlaska iz Madrida 2020. James je promijenio niz klubova. Igrao je za Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano i Club León, a u veljači ove godine potpisao je za Minnesota United.

Unatoč nomadskoj karijeri, James ostaje ključna figura kolumbijske reprezentacije koja će se na predstojećem Svjetskom prvenstvu natjecati u skupini s Portugalom, Uzbekistanom i DR Kongom.

