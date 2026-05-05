Sabalenka bez zadrške: Idemo u bojkot Grand Slamova ako se ne promijeni situacija! Mi smo šou

Sukob između vodećih svjetskih tenisača i tenisačica s organizatorima četiri najveća turnira sve više dolazi do izražaja. U središtu spora je raspodjela prihoda, a prva igračica svijeta, Arina Sabalenka, otišla je korak dalje od ostalih i otvoreno zaprijetila bojkotom kao krajnjom mjerom u borbi za, kako kaže, pravedniji dio financijskog kolača. Dok Bjeloruskinja poziva na radikalne mjere, druge zvijezde poput Ige Świątek pozivaju na razum i pregovore, no sve su složne u jednom - promjene su nužne.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Sabalenka: Borit ćemo se za svoja prava, ako treba i bojkotom

Do sada su se igrači uglavnom suzdržavali od spominjanja štrajka, no Sabalenka je uoči turnira u Rimu prekinula šutnju i iznijela stav koji je odjeknuo teniskim svijetom. Smatra da je bojkot ne samo moguć, nego i vjerojatan ishod ako se njihovi zahtjevi ne ispune.

​- Mislim da ćemo u jednom trenutku bojkotirati. Osjećam da će to biti jedini način da se borimo za svoja prava - izjavila je Sabalenka.

Bjeloruskinja, koja je nedavno proslavila 28. rođendan, vjeruje da su igrači ključni za uspjeh turnira i da zaslužuju biti adekvatno plaćeni za spektakl koji pružaju.

​- Mi smo te koje radimo šou. Bez nas ne bi bilo turnira niti zabave. Definitivno zaslužujemo veći postotak. Nadam se da ćemo pregovorima doći do rješenja s kojim će svi biti zadovoljni - dodala je, istaknuvši kako vjeruje da se tenisačice danas mogu lako udružiti jer su neke stvari "stvarno nepoštene prema igračima".

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Različiti pogledi na radikalne mjere

Iako dijele nezadovoljstvo, stavovi drugih vrhunskih igračica o bojkotu su podijeljeni. Poljakinja Iga Świątek, četverostruka osvajačica Roland Garrosa, podržava zahtjeve za većim nagradnim fondom, ali smatra da je bojkot pretjeran korak.

​- Bojkotiranje turnira je pomalo ekstremna situacija. Mislim da je najvažnije imati dobru komunikaciju i razgovore s upravljačkim tijelima kako bismo imali prostora za pregovore. Nadam se da će prije Roland Garrosa biti prilike za takve sastanke - rekla je Świątek.

Slično razmišlja i Kazahstanka Elena Ribakina, koja je poručila da će podržati odluku većine, kakva god ona bila.

​- Iskreno, ne znam. Ako većina kaže da bojkotiramo, naravno da sam za. To nije problem - kazala je Rybakina, ali i izrazila dozu sumnje u jedinstvo igrača, napomenuvši kako se do sada "niti jednom igrači nisu istinski ujedinili i proveli bilo kakve promjene".

Amerikanka Jessica Pegula, jedna od glasnijih zagovornica prava igrača, još je u ožujku umanjila mogućnost štrajka.

​- Volimo igrati na Slamovima, ne mislim da će itko štrajkati. Mislim da se samo radi o tome da tražimo ono što smatramo da zaslužujemo - rekla je tada Pegula.

U središtu spora je postotak, a ne apsolutni iznos

Problem nije u tome što se nagradni fondovi ne povećavaju, već u tome što taj rast ne prati vrtoglavi rast prihoda samih turnira. Grupa od dvadeset vodećih igrača i igračica, uključujući Sabalenku, Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza i Coco Gauff, u zajedničkom je priopćenju izrazila "duboko razočarenje" nagradnim fondom ovogodišnjeg French Opena.

Iako je Roland Garros povećao ukupan nagradni fond za 9,5 posto na gotovo 62 milijuna eura, igrači tvrde da njihov udio u prihodima turnira zapravo pada. Prema njihovim izračunima, udio igrača u prihodima Roland Garrosa pao je s 15,5 posto u 2024. na projiciranih 14,9 posto u 2026. godini. Zahtjev igrača je da se taj postotak podigne na najmanje 22 posto, što je u skladu s kombiniranim ATP i WTA turnirima iz serije 1000.

Osim veće zarade, igrači traže i doprinose za mirovinske i zdravstvene fondove te veći utjecaj pri donošenju ključnih odluka, poput rasporeda mečeva koji često završavaju u kasnim noćnim satima.

*uz korištenje AI-a