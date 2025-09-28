Obavijesti

Sablić smijenjen s klupe Veleža nakon poraza od Igora Štimca

Sablić smijenjen s klupe Veleža nakon poraza od Igora Štimca
Zagreb: 32. kolo MAXtv Prve HNL, NK Zagreb - RNK Split | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U priopćenju iz Veleža ističu kako početak sezone nije ispunio očekivanja, unatoč zajedničkoj viziji o dugoročnom projektu. Treneru je zahvaljeno na predanom i profesionalnom radu

Hrvatski nogometni stručnjak Goran Sablić (46) više nije šef stručnog stožera mostarskog Veleža, potvrđeno je nedjelju iz kluba.

Odluka je uslijedila nakon poraza (1-3) od gradskog rivala Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog kojega vodi Igor Štimac, što je bio šesti poraz "Rođenih" u devet odigranih kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Sablić je preuzeo odgovornost za loše rezultate i ponudio ostavku, koju je uprava kluba prihvatila.

Velež se trenutačno nalazi na osmom sa sedam osvojenih bodova iz devet susreta. Uprava kluba najavila je početak razgovora o izboru novog trenera, od kojeg očekuju da donese novu energiju i preokrene sezonu u pozitivnom smjeru. 

Sablić je preuzeo Velež u lipnju 2025. godine, a prethodno je trenirao Široki Brijeg, Sheriff Tiraspol i Sarajevo.

