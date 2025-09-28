U priopćenju iz Veleža ističu kako početak sezone nije ispunio očekivanja, unatoč zajedničkoj viziji o dugoročnom projektu. Treneru je zahvaljeno na predanom i profesionalnom radu
Sablić smijenjen s klupe Veleža nakon poraza od Igora Štimca
Hrvatski nogometni stručnjak Goran Sablić (46) više nije šef stručnog stožera mostarskog Veleža, potvrđeno je nedjelju iz kluba.
Odluka je uslijedila nakon poraza (1-3) od gradskog rivala Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog kojega vodi Igor Štimac, što je bio šesti poraz "Rođenih" u devet odigranih kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Sablić je preuzeo odgovornost za loše rezultate i ponudio ostavku, koju je uprava kluba prihvatila.
U priopćenju iz Veleža ističu kako početak sezone nije ispunio očekivanja, unatoč zajedničkoj viziji o dugoročnom projektu. Treneru je zahvaljeno na predanom i profesionalnom radu.
Velež se trenutačno nalazi na osmom sa sedam osvojenih bodova iz devet susreta. Uprava kluba najavila je početak razgovora o izboru novog trenera, od kojeg očekuju da donese novu energiju i preokrene sezonu u pozitivnom smjeru.
Sablić je preuzeo Velež u lipnju 2025. godine, a prethodno je trenirao Široki Brijeg, Sheriff Tiraspol i Sarajevo.
