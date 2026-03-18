SAD ga nije pozvao: Pukštasu će trebati čudo da ode na SP...

Izbornik SAD-a Mauricio Pochettino objavio je popis za prijateljske utakmice protiv Belgije (28. ožujka) i Portugala (1. travnja) u Atlanti, a na njemu nema Hajdukova Rokasa Pukštasa (21).

Pochettino je u vezi odabrao imena poput Westona McKennieja (Juventus), Giovannija Reyne (Gladbach) i Malika Tillmana (Bayer). Budući da nije na popisu, teško je očekivati da će se igrač litavskih korijena naći na konačnom popisu putnika za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Na to sigurno u Hajduku ne gledaju blagonaklono, budući da bi Pukštasu cijena dodatno narasla pozivom na svjetsku smotru. A još kad bi uhvatio i koju minutu... Sve sa zanimanjem prati litavski nogometni savez, koji ga već godinama želi vidjeti u svojoj A selekciji.

Popis igrača za nadolazeće utakmice

Golmani: Chris Brady (Chicago Fire), Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

Braniči: Max Arfsten (Columbus Crew), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Vezni: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Johnny Cardoso (Atlético Madrid), Weston McKennie (Juventus), Aidan Morris (Middlesbrough), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Tanner Tessmann (Olympique Lyon), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Napadači: Brenden Aaronson (Leeds United); Patrick Agyemang (Derby County), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Olympique Marseille)