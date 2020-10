Kada je dobio priliku da se bori\u00a0protiv\u00a0Jamesa Toneyja\u00a0te poziciju prvog izaziva\u010da svjetskog prvaka po WBC-u, a nakon \u0161to je u tri godine profesionalne karijere skupio 22 pobjede i osvojio svjetsku WBC titulu lakote\u0161ke kategorije za mlade boksa\u010de, u\u0161ao je u me\u010d \u017eivota nepotpuno spreman.

- Prihvatio sam taj me\u010d u jako te\u0161koj situaciji. Trebao mi je novac. Ve\u0107 tada sam bio na uvjetnoj kazni, svjestan kako \u0107u morati u zatvor, trebao mi je novac za platiti sve pravne tro\u0161kove. Boksa\u010dki svijet nije mi davao nikakve \u0161anse, mislili su da \u0107e me zavr\u0161iti u prvoj rundi jer je dolazio iza pobjede protiv Evandera Holyfielda. No, oti\u0161ao sam tamo i pokazao koliko sam \u010dvrst borac - govorio je Rydell, koji je zavr\u0161io na podu u osmoj rundi, a na koncu izgubio\u00a0jednoglasnom suda\u010dkom odlukom.

Ubrzo potom Rydell je saznao kaznu za svoj prekr\u0161aj, osu\u0111en je na 12 do 30 godina zatvora s pravom na jam\u010devinu nakon 12, kada je i pu\u0161ten na slobodu. Nije dvojio oko povratka u ringu, otkako se vratio u travnju 2018., u sljede\u0107a dva mjeseca pobijedio je u dva me\u010da, a potom pro\u0161log studenog izazvao\u00a0Kubrata Puleva.\u00a0

- Imao sam jako malo vremena za pripreme i nisam se dobro pripremio. Vi\u0161e nego i\u0161ta mi je trebao novac da bih mogao osigurati mjesto za \u017eivot mene i moje obitelji. No, nemam isprike. Jedino sam uvjeren da sam mu pru\u017eio dobar otpor. On je kao robot, konstantno je ponavljao isto. Da sam bio u pravoj formi, uvjeren sam da bih ga prebio - rekao je Rock n' Eye koji je trebao i\u0107i na SP 2000. godine kao dr\u017eavni prvak, ali zbog optu\u017ebe da je kolegi ukrao telefonsku karticu, vi\u0161e nije bio dio reprezentacije.

Kada se sve zbroji, Rydellov omjer u profesionalnoj karijeri iznosi 26 pobjede i tri poraza, sva tri su suda\u010dkom odlukom. Dakle, Filipa Hrgovi\u0107a \u010deka ozbiljan posao.\u00a0

- Booker je sigurno kvalitetniji borac od Kartozije. Bio je jako nezgodan sparing-partner, jedan od boljih s kojima sam radio. Jako je vje\u0161t, ali njegova fizi\u010dka sprema nije na mojoj razini. Ja sam mla\u0111i, u boljim boksa\u010dkim godinama. Nije nikako za podcijeniti, davno se borio za svjetsku titulu, izdr\u017eao je s\u00a0Kubratom Pulevom\u00a010 rundi. Tehni\u010dki je dobar i sigurno je jedan jo\u0161 malo bolji uvod za ona najja\u010da imena - rekao je Hrgovi\u0107 o novom protivniku.

Sad je i službeno: Hrgović protiv Bookera na Floridi - 7. studenog

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (28) zna kad će opet ući u ring. Bit će to 7. studenog na Floridi protiv Rydella Bookera (39). Najavljivalo se to već neko vrijeme, a sad je to potvrdio i Filipov menadžer

