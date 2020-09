Hrgović ipak neće tako brzo do meča za titulu svjetskog prvaka

Kartozia nam je nakon borbe poručio da je dobro, a Filip je ipak svjetski top rang boraca i na vrhuncu je moći, opisali su grčki mediji nakon 11. Hrgine profesionalne pobjede

<p>Nešto nije u redu sa mnom, počelo mi je biti žao protivnika koje nokautiram. Ostario sam, smekšao sam se. Dečko je stvarno bio hrabar, krenuo je na sve ili ništa. Odradio sam sve odlično, čekao ga i onda ga završio - govorio je <a href="https://www.24sata.hr/sport/pratite-uzivo-hrgovic-se-vratio-u-zagreb-nakon-sjajne-pobjede-718740">Filip Hrgović</a> nakon što je u Danskoj nokautirao Grka Alexandra Kartoziju u drugoj rundi.</p><p>Nakon povratka u Zagreb još je pojačao te riječi kazavši kako je bilo jezivo vidjeti suparnika kako dugo ne može ustati i doći k sebi.</p><p>- Ulazim unutra, vidim čovjeka, ne može doć do zraka, skoro je umro - prepričavao je Filipov trener .</p><p>Pa kako je zapravo Kartozia nakon doista teškog nokauta?</p><p>- Ne brinite, dobro sam - kratko je poručio grčkim medijima 38-godišnji borac, kojem je to bio drugi poraz u 11. borbi.</p><p>Odmah u ringu, nakon Hrgovićeva strašnog desnog direkta, liječnik je provjeravao ima li simptome teže ozljede ili težeg oblika potresa mozga, otišao je u bolnicu, ali ipak je, srećom, prošao bez posljedica.</p><p>Grčki su mediji o borbi iz Danske izvijestili kao o prevelikom izazovu za svoga borca. A neki su čak malo požurili pa Hrgovića proglasili svjetskim prvakom...</p><p>"Od početka je izazov bio vrlo velik i težak za Alexandrosa Kartoziasa, koji se u Danskoj suočio sa svjetskim prvakom po WBC-u Filipom Hrgovićem. Kartozia u meč prihvatio nekoliko dana ranije i bio je veliki autsajder protiv sportaša koji je trenutno na vrhuncu moći", piše grčki <a href="http://www.ufight.gr/boxing/978-filip-hrgovic-vs-alexandros-kartozia-knock-out-video.html" target="_blank">ufight</a>.</p><p>Dodaju kako je Kartozia "izdržao stalni pritisak Hrvata u prvoj rundi i 30-ak sekundi prije kraja runde primio je prvi jak udarac u glavu, koji ga je izdrmao, ali izdržao je."</p><p>"Od prvog trenutka i načina na koji je Hrgović stao na ring bilo je očito da s jedne strane imamo boksača koji se bavi posljednjih godina isključivo boksom i već se dugo priprema s jakim sparingom, a s druge strane Aleksandera, koji ima iskustva, ali bez cjelovitih trening kampova vrlo je teško nositi se s takvim borcima na vrhunskoj razini."</p><p>Kartoziju opisuju kao borca koji se bori srcem i ne uzmiče pred izazovima. I da je nakon ovakve borbe najvažnije da nema težih zdravstvenih posljedica.</p><p>Što se Filipa tiče, on je prije ove borbe bio šesti teškaš po IBF-u, organizaciji u kojoj je najavio juriš na titulu. Ispred njega su samo prvak <strong>Anthony Joshua</strong>, izazivač Kubrat Pulev, te Charles Martin, Oleksandr Usik, Michael Hunter i Andy Ruiz.</p><p>Po WBC-u (prvak Fury) Hrgović je deveti na listi, po WBO (Joshua prvak) 15., a po WBA (Joshua prvak) nema ga u prvih 15. No, te liste izazivača također nisu presudne. Hrga je tu, u vrhu, sad je velik posao pred promotorima Hearnom i Sauerlandom. Jer prvak bira suparnike, čak ni da je Filip prvi izazivač, ne znači da bi imao meč za titulu. Tek ako si dugo prvi na redu, a prvak te zaobilazi, Svjetska se boksačka federacija uključi i naredi prvaku tu borbu. Ili mu oduzme pojas.</p><p>Ali nažalost svih ljubitelja boksa u Hrvatskoj, Hrgovićeva borba za titulu nije toliko blizu. Da, Filip tvrdi da je spreman ući u ring sa svakim, ali...</p><p>Joshua je priliku za titulu dobio u 16. borbi, dvije i pol godine nakon prvog profesionalnog meča, s 26 godina. I to je bilo neobično rano.</p><p><strong>Fury</strong> se borio za naslov (i srušio Vladimira Klička) u 25. borbi, s 27 godina, ali i gotovo punih sedam godina među profesionalcima. <strong>Dillian Whyte</strong> dobio je šansu za pojas svjetskog prvaka u 27. borbi nakon osam godina, Aleksandar Povjetkin u 22. borbi i sa šest godina u profi ringu, <strong>Kubrat Pulev</strong> u 21. borbi nakon pet godina, Derreck Chisora u 18. borbi nakon pet godina, Vitalij Kličko u 17. borbi, Željko Mavrović u 28. i nakon pet godina pobjeđivanja i osvajanja europske i interkontinentalne titule.</p><p>Iza Hrgovića je tek 11 borbi i tri je godine profesionalac.</p>