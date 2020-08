'Sad je pritisak na Dinamu, pa taj klub ima ogroman budžet'

<p>Sukladno očekivanjima <strong>Cluj </strong>će biti prvi <strong>Dinamov </strong>europski protivnik u novoj sezoni. Rumunjski prvak prošao je gostovanje na Malti kod <strong>Floriane </strong>koju je pobijedio 2-0 iako sve do 97. minute, kada je zabio drugi, nije bio miran i siguran u pobjedu i prolazak u drugo pretkolo Lige prvaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavi naslov prvaka</strong></p><p>- Očekivao sam da nam neće biti lako, takva je i bila utakmica. Oni su vrlo agresivna i organizirana momčad, s dosta Južnoamerikanaca i talijanskim trenerom i pokazali su se kao zahtjevan suparnik. Ne znam zašto smo igrali na umjetnoj travi kad je odmah pokraj stadion s prirodnom travom - rekao je trener Cluja<strong> Dan Petrescu.</strong></p><p>Sada Cluju slijedi kudikamo jači protivnik, koji će, iako će se igrati u Rumunjskoj, biti favorit. </p><p>- Na nama je bio pritisak protiv Floriane, ali sada je na Dinamu. Zagrepčani imaju ogroman budžet i ako kažem da je Dinamo odlična momčad, reći ćete da pretjerujem, pa bolje neka to kažu novinari.</p><p>Cluj je na Malti igrao oslabljen za Pauna i bivšeg igrača Rijeke <strong>Damjana Đokovića,</strong> koji je izolaciji nakon pozitivnog testa na korona virus. Bordeianu je suspendiran, a Omrani se ozlijedio na zadnjem treningu prije dvoboja s Maltežanima. Ujedno s 2,8 milijuna eura najskuplji nogometaš u momčadi vrijednoj 25 milijuna eura prema Transfermarktu. Njega, izgleda, neće biti ni protiv Dinama.</p><p>- Moramo dovesti još kojeg igrača, ovo nije dovoljno. Imao sam na Malti u kadru četiri mlada igrača na koje prošle sezone nisam ni računao. Ne znam zašto imamo samo šest igrača na klupi?! Omrani neće biti spreman ni za Dinamo, ne znam kakva je situacija s Debeljuhom, koliko je fizički spreman. Nadam se da će Đoković biti na raspolaganju - poželio je Petrescu.</p><p>Cluj je posljednje tri sezone prvak Rumunjske, ukupno šest puta. U sezoni 2012./2013. pobijedio je <strong>Manchester United</strong> na Old Traffordu 1-0 iako je tek sedam godina ranije prvi put debitirao u Europi i to u nekadašnjem Intertoto kupu. </p><p>Još uvijek tekuće europske sezone, pak, Cluj je došao do 1/16 finala Europske lige kroz skupinu s Lazijem, Rennesom i Celticom te samo zbog pravila golova u gostima ispao od svježeg finalista Seville. U Cluju je bilo 1-1, a u Andaluziji 0-0.</p><p>Prođe li Rumunje, Dinamo će protivnika u trećem pretkolu saznati 31. kolovoza. I tu će se igrati samo jedna utakmica za koju će domaćin biti odlučen ždrijebom, a potom će se u play-offu igrati "normalno", kod kuće i u gostima. Dinamo će u toj završnoj fazi kvalifikacija biti nositelj zajedno s <strong>Red Bull Salzburgom, Olympiacosom i Celticom </strong>koji, također, tek mora doći do zadnjeg pretkola.</p>