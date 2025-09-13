Šafarić nakon velike pobjede: 'Malo sam se uplašio vodstva, a tek nam dolaze utakmice istine'

Prošlo je osam minuta, a na semaforu je već bilo 2-0 (2-0) za Varaždin. Rezultat koji je u petom kolu HNL-a protiv Hajduka ostao do kraja, a izabranici Nikole Šafarića su samo u tri minute 'nokautirali' protivnika iz Splita.

- Najbolji ulazak u utakmicu otkad sam trener, pogotovo protiv protivnika kao Hajduk. Bilo je furiozno, iznenadili smo ih i trebalo im je vremena da se oporave. Tad su nas malo pritiskali, posložili se, ali znali smo kako će igrati. Teško je bilo voditi utakmicu, čak sam se malo uplašio ranog vodstva. Hajduk ove godine igra jako dobro i tim više me veseli ova pobjeda koja je bila kontrolirana, dosta zrelo odrađeno, svaka čast dečkima na realizaciji - rekao je trener Varaždina.

Na klupi je Gonzalo Garcia ostavio igrače poput Pajazitija, Rebića, Bambe, a mnogi su mu to s tribina zamjerali. Zbunilo je to malo i domaće, ali vrlo su se brzo snašli i dobro posložili.

- Nije Sigur bio druga taktička varijanta, već samo drugo ime umjesto Pajazitija. Raspored im je bio isti, samo su druga imena igrala, sačekali smo sve centaršuteve i dubinske lopte. Obrana je imala zahtjevan zadatak, ali i lakši posao jer su jako dobro stajali. Taktička varijanta bio je Šego koji se spuštao u sredinu - objasnio je Šafarić.

Imali su ranu utakmicu u Europi na početku sezone i ispali od Portugalaca, ali na kraju su u ligi odigrali jako dobro i osvojili sedam bodova protiv Rijeke (2-1), Dinama (2-2) i Hajduka.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nismo se pripremali za Santa Claru da nešto doziramo jer smo znali da ćemo onda patiti u prvenstvu. Klub jako brzo raste, to je teško ponekad i pratiti, to nam je zadovoljstvo jer se radi u klubu jako dobro. Znamo svi da je puno lakše igrati protiv jačih ekipa, a nama utakmice istine sad dolaze. Ako ćemo pobjeđivati utakmice ispred nas, onda možemo govoriti o ozbiljnoj ekipi, gledamo sljedeći tjedan- zaključio je Šafarić.

Varaždinci su trenutačno trećeplasirana momčad lige, a njihova se momčad nije mnogo mijenjala u odnosu na prošlu sezonu. Veliko su pojačanje dobili u krilnom napadaču Iuriju Tavaresu (24).

- Tavares? Pokazao je velik potencijal. Nekad zaspi i ne postavi se kako treba, ali još ima posla, mora se priviknuti na igranje obiju faza, kao i ostali novi igrači. Nemoguće je kako Mario Marina igra. Da ima pet godina manje, bio bi u Dinamu ili Hajduku. Imao sam i za njega ponudu. Nećemo ga dati - zaključio je Šafarić.