Šafarić: Prvi puta sam bez riječi. Riera: Bili smo agresivniji i puni energije u nastavku. Sretan sam
Varaždin i Istra sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Teško je komentirati nešto nakon ovakve utakmice u kojoj si dominantan, u kojoj si iskontrolirao protivnika - rekao je Nikola Šafarić nakon poraza

Nogometaši Istre preokretom su došli do pobjede protiv Varaždina (2-1) na otvaranju 27. kola HNL-a. Varaždin je poveo u 11. minuti golom Latkovića, a onda je Canjuga zabio za vodstvo 2-0, ali gol je poništen. Domaćini su preokrenuli u drugom poluvremenu. Najprije je u 77. zabio Marcel Heister, a onda je ekspresno do preokrete Puljane doveo Josip Radošević u 88. minuti. Radošević je prodao 'krticu' Zeleniki. 

Istra 1961 i Varaždin sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Trener Varaždina Nikola Šafarić teško je pronalazio riječi nakon poraza.

- Ovo je prvi puta otkad sam trener, a da sam skoro bez riječi. Teško je komentirati nešto nakon ovakve utakmice u kojoj si dominantan, u kojoj si iskontrolirao protivnika... Mi smo bili odlični, stvarali šanse, imali poništen pogodak. U drugom poluvremenu, promijenili su neke stvari čemu smo se trebali prilagoditi, no na kraju smo iz nekih konfuznih situacija primili pogodak. 

Osvrt na utakmicu na Aldo Drosini dao je i trener domaće momčadi Oriol Riera.

- Odigrali smo slabo prvo poluvrijeme, pogotovo nam je pristup bio loš. Tome sam i ja odgovaran, jer znači da sam sa stožerom nešto pogriješio u pripremi utakmice, koje se igraju u kratkom periodu. Bilo je igrača koji su osjetili napore još iz Rijeke. No, u drugom dijelu to je bio sasvim drugačiji pristup, plan B se pokazao dobrim. Živnuli smo, bili agresivniji, pokazali energiju koja nam je nedostajala u prvom djelu. Ne mogu reći da igrači nisu htjeli, ali jednostavno nije išlo. Sve u svemu sretan sam zbog pobjede, prioritetno zbog igrača i svih nas u klubu, navijača. Sad imamo pauzu i moramo puno raditi jer momčad treba u dosta stvari napredovati - izjavio je. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica
Antonio Plazibat i Martina Dulčić zajedno su od 2018. godine, a godinu kasnije su se zaručili. Ona mu je najveća podrška i u pobjedama i u porazima, a upoznali su se na splitskom aerodromu

