Nogometni klub Varaždin u četvrtak, 17. lipnja predstavio je novog trenera seniorske momčadi i sportskog direktora - Maria Carevića (39).

Carević je u trenerskoj karijeri bio pomoćni trener u slovenskoj Krki i Hajduku, dok je posljednje angažmane imao u hrvatskim drugoligašima, vodeći Hrvatski dragovoljac i Rudeš.

- Jako mi je drago što je uprava me izabrala i to mi je iznimna čast. Varaždin je za mene velik klub u hrvatskim okvirima. Prvenstveno me privukao sportski segment – rekao je Mario Carević, novi trener Varaždina čija će momčad igrati vrlo disciplinirano.

- Ambiciozan sam i radišan te profesionalan. Inzistirat ću na disciplini i profesionalizmu na najvišem nivou. Ja sam pobjednik i tako razmišljam, pa će takva biti i moja momčad– dodao je.

Carević će početkom srpnja s Varaždinicima krenuti s pripremama.

- Radio sam analizu. Nadam se da će gro ekipe ostati uz nadogradnju. Ono što je važno da imamo duplirane pozicije, a ako će se ukazati prilika dovest ćemo jednog kapitalca. Moramo početi s tri mlađa i nadam se da će se oni nametnuti – istaknuo je Carević koji ne skriva ambicije te je nastavio:

- Pričali smo da u zadnjoj deset godina od ekipa koje su ispale iz 1. HNL ni jedna se iduću sezonu nije vratila. No, volim tenziju i ambiciju. Prvi smo kandidat za vratiti se u 1. HNL. Svaka utakmica bit će teška i nadam se da ćemo mi to uspjeti jer Varaždin kao grad to zaslužuje – zaključio je Carević.

Sportskim direktorom imenovan je Nikola Šafarić, koji je dosad vodio mlađe uzrasne kategorije u Akademiji Nogometnog kluba Varaždin.

- Jako puno emocija je s moje strane uneseno. Zahvalan sam upravi na povjerenju. Dat ću sve od sebe. Bit će pogrešnih odluka, no u dobroj namjeri. Želja je da klub ide uzlaznom putnjom i da sve više mladih igrača isprofiliramo – zaključio je Šafarić.