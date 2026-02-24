Obavijesti

HOĆE LI SE IGRATI?

Saga se nastavlja: Suspendirali utakmice Juga i Primorca!

Piše Davor Kovačević,
Saga se nastavlja: Suspendirali utakmice Juga i Primorca!
Foto: KotorArt/Facebook

Iz kotorskog kluba, nakon dopisa EA-a, najavili su žalbu prema Sportskom arbitražnom sudu u Lausanni jer nisu htjeli prihvatiti naredbu da moraju igrati izvan domaćeg bazena u Kotoru

Admiral

Primorac Kotor vs. Jug - ne igra se. Barem zasad. Nakon što je European Aquatics poslao klubovima odluku da će oba kluba u osmini finala vaterpolskog Eurokupa biti domaćini na neutralnom terenu, Primorac 25. ožujka u Podgorici, a Jug 7. ožujka u Zagrebu, krovna europska organizacija vodenih sportova privremeno je suspendirala ovaj dvoboj.

Iz kotorskog kluba, nakon dopisa EA-a, najavili su žalbu prema Sportskom arbitražnom sudu u Lausannei jer nisu htjeli prihvatiti naredbu da moraju igrati izvan domaćeg bazena u Kotoru, a u kojem hrvatski klubovi neće igrati, sve dok isti nosi naziv ratnog zločinca Zorana Gopčevića. Žalili su se po kratkom postupku i privremeno prebacili lopticu na EA, koji je odgodio utakmicu, barem sljedećih sedam dana.

VATERPOLSKI SPOR Evo gdje će se igrati utakmice Juga i Primorca. U kotorskom klubu ogorčeni: 'Idemo na sud!'
Evo gdje će se igrati utakmice Juga i Primorca. U kotorskom klubu ogorčeni: 'Idemo na sud!'

>>> Više o zloglasnom logoru Morinj pročitajte OVDJE.

"Nakon što je VPK Primorac Kotor, koristeći raspoložive pravne mehanizme, uputio službenu i pravno argumentiranu žalbu nadležnim tijelima European Aquaticsa te pripremio hitni postupak pred Sportskim arbitražnim sudom (CAS), uslijedila je institucionalna reakcija. Ovakva odluka potvrđuje da je postupanje VPK Primorac zasnovano na jasnim pravnim osnovama i legitimnom pravu kluba da zaštiti svoj položaj, regularnost natjecanja i principe jednakog tretmana svih sudionika", poručili su iz Primorca.

Kotorani brane vlastiti stav i imaju na to legitimno pravo, no European Aquatics sam je skuhao kašu što nije na vrijeme neutralizirao mogućnost da da Primorac i hrvatski klubovi u trenutnim okolnostima susretnu u europskim natjecanjima. A to nije neka znanstvena fantastika, uostalom, zar je loše nešto naučiti od boljih, Uefe, primjerice...

