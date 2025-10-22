Obavijesti

Sahiti ne igra u HSV-u, Nijemci pišu da se vraća u Hajduk. Evo koliko u tome zaista ima istine

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Split: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: HNK Hajduk - HB Torshavn | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njemački mediji prenijeli su informaciju da bi se Sahiti na zimu mogao vratiti u Hajduk. U tome nema istine te je igračev fokus za sada na inozemstvu te se želi nametnuti u HSV-u

Njemački mediji prenijeli su kako bi se Emir Sahiti mogao na zimu vratiti u Hajduk. On je ove sezone upisao samo tri nastupa za HSV, a posljednji put je igrao krajem kolovoza. Prošle sezone je odigrao 22 utakmice te zabio tri gola i tako je sudjelovao u povratku HSV-a u Bundesligu. Klub više ne računa njega te su se pojavile razne informacije.

Hajduk i Osijek sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Osijek sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Jedna od najvećih zagonetki sezone HSV-a. Krajem kolovoza, u bolnom porazu 0-2 od St. Paulija, Emir Sahiti je posljednji put dobio minute u Bundesligi. U pet utakmica nakon toga nije bio ni u zapisniku. Za frustriranog ofenzivca to je iznimno težak period. Kako se s tim nosi? Razmišlja li možda o zimskom odlasku?", stoji u tekstu njemačkog Mopa.

SUDAČKA ANALIZA Layec: VAR sustav u Puli prestao je raditi iz nepoznatog razloga! A Dinamo je oštećen u derbiju
Layec: VAR sustav u Puli prestao je raditi iz nepoznatog razloga! A Dinamo je oštećen u derbiju

Tragom informacije koja se zakotrljala u medijima potražili smo potvrdu kod ljudi koji brinu o Sahitijevoj karijeri i oni su nam kazali kako u cijeloj priči nema nimalo istine te kako nije bilo razgovora na tu temu.

- Sahiti je dugi niz godina proveo na Poljudu, oženio se djevojkom iz Splita i jednoga dana će sigurno živjeti u Splitu, ali njegov fokus za sada je na inozemstvu i pokušaju da se nametne treneru - javili su nam izvori bliski igraču.

