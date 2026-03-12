Obavijesti

Sport

Komentari 0
KONFERENCIJSKA LIGA

Šahtar i Rayo uvjerljivi, AZ spašen Parrottovim golovima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šahtar i Rayo uvjerljivi, AZ spašen Parrottovim golovima
Foto: Piroschka Van De Wouw

Šahtaru su pobjedu donijeli Brazilci, a strijelci su bili Marlon Gomes (36), Newerton (48) i Isaque Silva (85). Šveđanin Mikael Ishak (70) postigao je jedini gol Lech

U prva četiri dvoboja osmine finala Konferencijske lige tri su gostujuće momčadi ostvarile pobjede i na uzvrat pred svojim navijačima će donijeti prednost, a samo je nizozemski AZ Alkmaar iskoristio domaći teren za pobjedu (2-1) protiv praške Sparte.

Osim Strasbourga u Rijeci, gostujuće pobjede ostvarili Šahtar i Rayo Vallecano. Ukrajinska momčad je u Pozanu svladala domaći Lech s 3-1, a istim je rezultatom i španjolski prvoligaš bio bolji od Samsunspora na gostovanju u Turskoj.

S NADOM U UZVRAT Sanchez: Golman Strasbourga bio je njihov najbolji igrač
Sanchez: Golman Strasbourga bio je njihov najbolji igrač

Šahtaru su pobjedu donijeli Brazilci, a strijelci su bili Marlon Gomes (36), Newerton (48) i Isaque Silva (85). Šveđanin Mikael Ishak (70) postigao je jedini gol za domaću momčad u kojoj je hrvatski branič Antonio Milić odigrao cijelu utakmicu.

Rayo Vallecano je u Samsunu došao do dva pogotka prednosti za uzvrat u Madridu zahvaljući dvostrukom strijelcu Alemau (15, 78) i Alvaru Garciji (40), dok je jedini pogodak za tursku momčad postigao Marius (21).

GALERIJA S RUJEVICE FOTO Rijeka pred očima Zlatka Dalića junački pala na Rujevici
FOTO Rijeka pred očima Zlatka Dalića junački pala na Rujevici

Hrvatski branič Toni Borevković je ostao na klupi za pričuve Samsunspora.

Irac Troy Parrott bio je junak domaće pobjede AZ Alkmaara pogodivši mrežu Sparte u 29. i 87. minuti. Praška momčad će za tjedan dana pokušati nadoknaditi gol zaostatka koji im je donio Matyas Vojta golom u 50. minuti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...

Rijeka je imala čak 19 udaraca, devet kornera, četiri velike prilike, ali nedostajalo je koncentracije i preciznosti u završnici. Uzvrat je za tjedan dana u Francuskoj
VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026