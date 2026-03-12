Sanchez: Golman Strasbourga bio je njihov najbolji igrač

Rijeka je u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige izgubila od Strasbourga 2-1. Prvak Hrvatske ima za čime žaliti jer ostaje dojam da su stvarali više prilika i dominirali, no na kraju to nisu uspjeli kapitalizirati i doći do boljeg rezultata. Za goste su zabili Panichelli i Godo, dok je jedini gol za Rijeku zabio Majstorović. Bio je to njegov prvi europski gol u karijeri i ujedno prvi gol u dresu Rijeke.

- Čestitao sam igračima na sjajnoj izvedbi. Pripremali smo ovu utakmicu tako da budemo hrabri. Nismo kalkulirali i izašli smo biti agresivni te raditi presing. Naravno, to otvara prostor za našeg protivnika. Rezultat je pošten jer se ono što radiš na treningu prenese na rezultat, no igrali smo jako dobro. Imali smo više udaraca nego naš protivnik, a iako smo izgubili, smatram da se možemo natjecati za prolaz u drugoj utakmici - rekao je trener Rijeke Victor Sanchez u uvodu za Arena Sport.

Zadnjih 20-ak minuta Rijeka je bila momčad koja je nizala prilike.

- Bili smo blizu. Golman Strasbourga bio je njihov najbolji pojedinac. Oni imaju kvalitetu na svim pozicijama. No ponavljam, sretni smo što možemo čestitati igračima na hrabroj utakmici. Ovo je bio susret za uživanje i ovo je tek prva utakmica. Imamo gol zaostatka i pripremit ćemo se da u drugoj utakmici taj zaostatak preokrenemo.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kakav je bio plan za današnju utakmicu?

- Naša ideja bila je biti agresivan u visokom presingu. Oni imaju vrlo jasan način igranja, od noge do noge od golmana. Pokušali smo ih stisnuti i brzo oduzeti loptu. No kada to ne uspijemo, otvaraju se veliki prostori u obrani. Dobro smo branili većinu utakmice, no u nekim situacijama ostajalo je prostora iz kojih su oni zabili dva gola. Kreirali smo puno situacija jedan na jedan iz kojih smo pokušali isprovocirati kartone. Uostalom, kreirali smo puno prilika.

Prije uzvratne utakmice sa Strasbourgom igrate s Istrom?

- Rekao sam igračima: sada počinje priprema za Istru. Treba uživati, no bitno je oporaviti se. Fokus je na Istri, a onda ćemo razmišljati o uzvratu u Francuskoj.

Koja je bila ideja s kojom ste gradili taktiku u današnjoj utakmici?

- Ideja i polazišna točka svih trenera jest spriječiti da protivnik napravi išta dobro. No to je teško. Dobro smo se branili. Znamo da oni imaju ogroman potencijal u napadu. Odlučili smo biti agresivni, a gubitak u toj okladi jest to da, kada ne uspijemo, imamo manje igrača u povratnoj trci. Za igrače je ovo bilo veliko iskustvo jer su igrali protiv momčadi iz velike lige koja je organizirana i pokazali smo da možemo igrati s njima.