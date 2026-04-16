OBRANILI PREDNOST

Šahtar izborio polufinale KL-a

Piše HINA,
Šahtar izborio polufinale KL-a
Foto: MAURICE VAN STEEN

Šahtar će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta Fiorentine i Crystal Palacea. Englezi u Firenzu nose velikih 3-0 iz prve utakmice.

Nogometaši ukrajinskog Šahtara izborili su plasman u polufinale Konferencijske lige nakon što su u Alkmaaru odigrali 2-2 protiv AZ-a, obranivši uvjerljivih 3-0 iz prve utakmice. AZ se u prvom susretu dobro držao 70 minuta, no potom je u razmaku od 18 minuta primio tri gola.

Već nakon prve utakmice bilo je jasno kako su Ukrajinci korak do polufinala, a kada je Alisson Santana zabio za 1-0 u 58. minuti bilo je jasno kako je pitanje prolaza riješeno. Bila je to odlična kontra gostiju, Elias Kaua je povukao gurnuvši loptu do Santane koji je lijepim udarcem svaldao Jeroena Zoeta. Bio je to njegov već treći gol u četvrtfinalu protiv AZ-a.

Domaćin je uspio izjednačiti u 73. minuti golom Isaka Jensena iz slobodnog udarca, a sedam minuta kasnije Matej Sin je iskoristio asistenciju Bendeguza Kovacsa za preokret. Konačnih 2-2 postavio je Luca Meirelles u 83. minuti.

UEFA Conference League - Quarter Final - Second Leg - AZ Alkmaar v Shakhtar Donetsk
Foto: MAURICE VAN STEEN

Šahtar je izborio prvo polufinale nekog europskog kupa nakon 2020. kada je u polufinalu Europske lige ispao od milanskog Intera. Ukrajinski sastav, koji već godinama europske utakmice igra u progonstvu, polufinale je izborio i 2016. kada je također u Europskoj ligi izgubio od Seville. Najveći europski uspjeh Šahtar je ostvario 2009. osvojivši Kup Uefe.

Šahtar će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta Fiorentine i Crystal Palacea. Englezi u Firenzu nose velikih 3-0 iz prve utakmice.

Večeras se još sastaju AEK Atena i Rayo Vallecano nakon što su Španjolci u prvom susretu pobijedili sa 3-0, dok će Strasbourg loviti 0-2 iz prve utakmice protiv Mainza.

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka

