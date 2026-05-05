Obavijesti

Sport

Komentari 1
SAVLADALE GA EMOCIJE

Saka iskreno: Pritisak je velik, ali moramo završiti postao...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Saka iskreno: Pritisak je velik, ali moramo završiti postao...
Foto: Paul Childs

Atmosfera je i danas bila sjajna, sve je počelo već prije utakmice. Nikada u životu nisam vidio nešto slično. Gurali su nas i zaslužili su ovaj trenutak na kraju, poručio je engleski reprezentativac

Admiral

Golom Bukaya Sake u završnici prvog poluvremena Arsenal je na domaćem terenu svladao Atlético Madrid 1-0 i izborio plasman u finale Lige prvaka. Londonski klub tako je s ukupnih 2-1 prošao u završnicu natjecanja i prvi put nakon 20 godina stigao na korak do europskog naslova.

Junak susreta Saka jedva je uspio suzdržati emocije u intervjuu nakon utakmice.

- Pogledajte ove emocije, čovječe, što ovo znači nama i navijačima. Toliko smo sretni. Lako je reći da treba zadržati vodstvo, ali u nogometu je to jako teško. Ovo je utakmica s velikim pritiskom i za obje strane znači jako puno. No mi smo uspjeli i idemo u finale.

NEVJEROJATAN NIZ Čelična obrana i povijesni niz: Arsenal bez poraza do finala!
Čelična obrana i povijesni niz: Arsenal bez poraza do finala!

Posebno se osvrnuo na navijače koji su ih podržavali i kada nije sve bilo idealno prije nekoliko kola u Premiershipu, kada ih je sustigao Manchester City.

- Atmosfera je i danas bila sjajna, sve je počelo već prije utakmice. Nikada u životu nisam vidio nešto slično. Gurali su nas i zaslužili su ovaj trenutak na kraju.

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Foto: Paul Childs

Ovo je bio Sakin 81. gol za Arsenal, no ipak nije rekao da mu je to i najvažniji pogodak u karijeri.

- Moguće je da jest, sigurno je u konkurenciji. Hvala Bogu, iz ovakvih situacija lopta nekad ne uđe, ali meni je drago da je ovaj gol odveo momčad u finale.

Za kraj se osvrnuo na pritisak koji prati njegovu momčad.

- Nemoguće je doći do polufinala, a sada i finala bez pritiska. Borimo se i za Premiership pa kako očekivati da ljudi ne pričaju o nama i ne kritiziraju nas. Bitno je maknuti se od toga i fokusirati se na završetak posla.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka

Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'
TRANSFER KARIJERE

Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'

Engleski premierligaš i polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace pokazao je interes za Dominika Livakovića. Dinamo ne može platiti koliko Fenerbahče traži, ali zato Englezima pet milijuna eura nije problem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026