Saka iskreno: Pritisak je velik, ali moramo završiti postao...

Golom Bukaya Sake u završnici prvog poluvremena Arsenal je na domaćem terenu svladao Atlético Madrid 1-0 i izborio plasman u finale Lige prvaka. Londonski klub tako je s ukupnih 2-1 prošao u završnicu natjecanja i prvi put nakon 20 godina stigao na korak do europskog naslova.

Junak susreta Saka jedva je uspio suzdržati emocije u intervjuu nakon utakmice.

- Pogledajte ove emocije, čovječe, što ovo znači nama i navijačima. Toliko smo sretni. Lako je reći da treba zadržati vodstvo, ali u nogometu je to jako teško. Ovo je utakmica s velikim pritiskom i za obje strane znači jako puno. No mi smo uspjeli i idemo u finale.

Posebno se osvrnuo na navijače koji su ih podržavali i kada nije sve bilo idealno prije nekoliko kola u Premiershipu, kada ih je sustigao Manchester City.

- Atmosfera je i danas bila sjajna, sve je počelo već prije utakmice. Nikada u životu nisam vidio nešto slično. Gurali su nas i zaslužili su ovaj trenutak na kraju.

Ovo je bio Sakin 81. gol za Arsenal, no ipak nije rekao da mu je to i najvažniji pogodak u karijeri.

- Moguće je da jest, sigurno je u konkurenciji. Hvala Bogu, iz ovakvih situacija lopta nekad ne uđe, ali meni je drago da je ovaj gol odveo momčad u finale.

Za kraj se osvrnuo na pritisak koji prati njegovu momčad.

- Nemoguće je doći do polufinala, a sada i finala bez pritiska. Borimo se i za Premiership pa kako očekivati da ljudi ne pričaju o nama i ne kritiziraju nas. Bitno je maknuti se od toga i fokusirati se na završetak posla.