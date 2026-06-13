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ZELENO-ŽUTA INVAZIJA

Samba na Times Squareu: Brazil spreman za Maroko na SP-u

Piše Bruno Lukas,
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Samba na Times Squareu: Brazil spreman za Maroko na SP-u
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Brazilski navijači preplavili su Times Square u New Yorku uoči debija peterostrukog svjetskog prvaka na Svjetskom prvenstvu, a zeleno-žuta boja zavladala je srcem Manhattana

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Srce New Yorka u petak je zasjalo zeleno i žuto. Brazilski navijači preplavili su Times Square, donijeli divovsku zastavu na raskrižje 7. avenije i Broadwaya te pjesmama slavili pet svjetskih naslova iz 1958., 1962., 1970., 1994. i 2002. godine. Sada kreću u lov na šesti.

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Brazil u ponoć na stadionu MetLife otvara nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Maroka, protivnika koji je na prošlom SP-u u Kataru stigao sve do polufinala i šokirao cijeli svijet.

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Uz nogometni spektakl, New York večeras čeka još jedna velika sportska drama. New York Knicksi igraju u gostima protiv San Antonio i love prvi NBA naslov od davne 1973. godine. Grad koji nikad ne spava večeras ima razlog za dvostruko slavlje.

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