Samba na Times Squareu: Brazil spreman za Maroko na SP-u

Srce New Yorka u petak je zasjalo zeleno i žuto. Brazilski navijači preplavili su Times Square, donijeli divovsku zastavu na raskrižje 7. avenije i Broadwaya te pjesmama slavili pet svjetskih naslova iz 1958., 1962., 1970., 1994. i 2002. godine. Sada kreću u lov na šesti.

🇧🇷🟢🟡 Brazil has officially taken over Times Square! 👏 pic.twitter.com/JzaQUoc6Sf — Ultras Clips (@ultras_clips) June 13, 2026

Brazil u ponoć na stadionu MetLife otvara nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Maroka, protivnika koji je na prošlom SP-u u Kataru stigao sve do polufinala i šokirao cijeli svijet.



TIMES SQUARE É BRASIL! 🇧🇷



🎥 amigoturista (ig) pic.twitter.com/goOEMumwTe — DataFut (@DataFutebol) June 13, 2026

Uz nogometni spektakl, New York večeras čeka još jedna velika sportska drama. New York Knicksi igraju u gostima protiv San Antonio i love prvi NBA naslov od davne 1973. godine. Grad koji nikad ne spava večeras ima razlog za dvostruko slavlje.