'Sampaoli nije veliki trener, na kraju me nije čak ni pozdravio'

Izborniče, je li noć za vama nakon velike pobjede nad Argentinom, za koju ste rekli da je najveća u vašoj karijeri, bila besana ili ste ipak uspjeli zaspati?

- Malo... Put je bio naporan, došli smo u hotel oko 6, doručkovali i na spavanje. Ali znate kako je, adrenalin drži, jer stvarno je bila vrhunska utakmica, i čovjek ne može nakon nje ostati miran. Mučim se šest mjeseci razmišljajući hoćemo li i kako proći grupu i sada mi je napokon laknulo, sad možemo dalje.

Je li bilo slavlja?

- Sretni su momci, dali smo im slobodan dan, oni koji su igrali imat će masažu, drugi će odraditi trening u kampu... Ćorluka je dobio tortu za svoj 100. nastup, to je bilo sve od slavlja.

Nakon utakmice ste rekli da je mali cilj ostvaren, dakle ne cilj, nego mali cilj. Što ste time mislili?

- Ako ću reći da sam sretan ovim što smo napravili, i da je to to, onda ''džaba si krečio''. Ne smijemo se zadovoljiti ostvarenim, moramo ići dalje.

Jeste li mogli i sanjati ovakav scenarij, prolaz skupine nakon drugoga kola?

- Ja sam odmah u startu govorio da je Argentina nama najlakša utakmica. Što bude - bude. Nama su cilj bile pobjede nad Nigerijom i Islandom. Naravno da o ovom scenariju nisam ni razmišljao niti sam ga očekivao, pogotovo ne da imamo gol razliku 5-0. Sretan sam, ali pred nama su novi ciljevi.

Kako ćete igrače držati mirnima, društvene mreže gore od poruka i euforije?

- To je sada na nama iz stožera, ja prvi ne smijem biti euforičan, moram ostati čvrsto na zemlji, ne smijem pametovati... Stalno im govorim da moraju ostati mirni, oni su to prihvatili jer imaju puno iskustva, prošli su puno toga...

Je li vas strah te euforije?

- Kad smo dali drugi gol Argentini, vjerujte mi da sam htio potrčati u zagrljaj igračima, ali sam se sjetio one Turske u Beču i odmah sam otišao do klupe kako bih napravio zamjenu.

Što vam je rekao izbornik Argentine Jorge Sampaoli nakon utakmice?

- Na žalost ništa. I to me žalosti. Da čovjek izgubi utakmicu i ne pozdravi. Nikad nisam otišao s terena a da nisam pozdravio protivnika, izgubio ili dobio. Nikad. Uoči utakmice poklonio sam mu hrvatski dres i sad mi je baš drago da će mu za uspomenu ostati taj lijepi poklon. Moraš biti dostojanstven i čestitati, bez obzira što se dogodilo. Red je čestitati momčadi koja te dobila, koja te razvalila, bez obzira u kojoj ti muci bio i problemima. On to nije napravio i pao je u mojim očima, to ne može biti veliki trener.

Je li Argentina imala loš dan ili je Hrvatska za to zaslužna?

- Imaju oni svojih briga, ja gledam samo nas. Čini mi se da mi kroz povijest uvijek sami sebe podcjenjujemo. A zašto bi Argentina bila bolja od nas? Mora postojati respekt, ali moramo vjerovati i u sebe.

Ova je momčad dugo na okupu, isti igrači uz pokoju izmjenu i nisu često ovako dobro izgledali. Pogotovo ne u kontinuitetu. Koliko im ovako dobro odigrane dvije utakmice dižu samopouzdanje?

- Ovo im znači jako puno. Oni su svjesni svoje kvalitete, ali sad su dobili potvrdu i to im daje samopouzdanje za još veće domete. Bit će teško i dalje, dolaze nam Francuska ili Danska, opet krećemo iz nule, opet treba krvavo raditi za proći dalje, ali sigurno da igrači imaju u glavama da oni to mogu. Mi smo dali 11 golova u službenim utakmicama od kad sam tu, a primili smo samo jedan, i to iz prekida protiv Grčke.

Hoćete li mijenjati sastav za Island, odmoriti neke igrače?

- Rebić i Rakitić imaju malih problema, dobili su udarce, imamo par dana do utakmice da se oporavimo i pripremimo. Nama je osmina finala najvažnija i sigurno da nećemo riskirati ni s njima, ni s igračima koji imaju kartone. Sigurno da će biti par novih igrača, njima će to biti divna šansa da odigraju. Ali da se razumijemo, neće ovo biti kao nekad ranije, kalkulacije da bi birali protivnika. Ne, mi nećemo birati protivnika, nego čuvati igrače.

Slažete li se da je uz Rusiju jedino Hrvatska ostavila dobar dojam na otvaranju prvenstva, ostali se jako muče?

- Sve su momčadi kompaktne i organizirane, teško je dobiti bilo koga. Po meni, ovo što sam gledao, Rusija igra dobro, u euforiji su, ali oni su pobijedili lakše protivnike nego mi. Francuzi imaju kvalitetu i dobro guraju.... Godi mi da smo mi dobri, ali ne želim da mi na koncu ispadnemo simpatična ekipa. Simpatični pa... Bolje bi bilo da nas nitko ne hvali i ništa ne očekuje, pa da mi iz prikrajka... Ali, ništa od toga, sada je pozornost na nama.

Može li Luka Modrić postati najbolji igrač Mundijala?

- To bi značilo da smo došli do finala. Ja bih to odmah potpisao.

Lovren isto igra u vrhunskoj formi, najdominantniji je stoper prvenstva?

- Igrali su sjajno on i Vida u paru, ali kod nas je filozofija da obrana počinje od napadača i cijela momčad odrađuje vrhunski posao, tako da do njih ne dolazi puno situacija, a one koje dođu, oni odrade vrhunski. Po meni, najbolja stvar koju smo napravili u pripremama za SP je izbor Brazila i Senegala kao protivnika. Senegal mi je otvorio oči i pokazao što je to Nigerija, Brazil što je to Argentina..., i to je najveći pogodak koji smo napravili. Da smo igrali protiv četvrte klase protivnika iz Europe što bi napravili? Dali bi im deset golova, bila bi euforija i vi bi pisali o efikasnoj Hrvatskoj.

Što može bolje?

- Moramo ubrzati igru otraga, puno je bilo od Lovrena i Vide povratnih lopti prema Subašiću, i to nije dobro, kad to radiš, dovodiš protivnika sebi, a sebe u probleme. To moramo popraviti, desi se visoki presing na golmana, pogreška, primiš gol...

Koliko vam znači što je Burj Kalifa osvijetljena u crveno bijelo u čast pobjede nad Argentinom, ali i neke zgrade u UAE...

- Zahvalio sam im na Twitteru, a tu je moj zahvalu vidjelo pola milijuna ljudi. Za nas kao državu je to vrhunski, ja sam ponosan jer očito nisam uzalud sedam godina tamo potrošio.

Je li vam se javio tko od bivših izbornika?

- Javili su mi se Ante Čačić, Niko Kovač, Branko Ivanković, Zlatko Kranjčar mi je poslao poruku, s Ćirom sam pričao nakon Nigerije...

Što vam je Ćiro rekao?

- Ma..., ne mogu vam reći sve što mi je rekao, ha, ha, ha.... Puno trenera se javilo iz Hrvatske, ne mogu svima ni odgovoriti, evo koristim ovu priliku da im svima zahvalim na lijepim željama.

Kako ste se odlučili za Brozovića protiv Argentine?

- Imali smo izbor, Badelj, Kovačić ili Brozović. Nama je trebala brzina i igra kad osvojimo loptu. Zvao sam na sastanak Modrića i Rakitića, i njih trojicu, rekao sam im što i kako mi treba... Na koncu sam ja odlučio, Brozović ima tu hitrinu u obrani, igrao je korektora iza Modrića i Rakitića, a imao je i kreaciju prema naprijed.

Kako ste igrače zaštitili od pritiska?

- Dva dana su igrali stari – mladi, nisam želio da previše razmišljaju o Argentini, i upalilo je....

Tko je bio 22. igrač na treningu?

- A Olić, on igra za stare, izgleda da je u njemu problem što stari gube..., ha, ha, ha... Ali ne da se Ola, grize, trudi se...

Mogu li sad mladi protiv Islanda, uigrani su?

- Ha, zadnje dvije su dobili... Mogu, naravno, gledaju s klupe, i njima je motiv da pokažu kvalitetu. Ja kad sam birao, birao sam kvalitetu, igrače koji mogu. I ne bojim se te utakmice...

